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Производство Ил-76 в Ульяновске в 2027 году ожидается до 12 машин в год - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/il-76-858067581.html
Производство Ил-76 в Ульяновске в 2027 году ожидается до 12 машин в год
Производство Ил-76 в Ульяновске в 2027 году ожидается до 12 машин в год - 30.05.2025, ПРАЙМ
Производство Ил-76 в Ульяновске в 2027 году ожидается до 12 машин в год
Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза - до 12... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T19:33+0300
2025-05-30T19:33+0300
экономика
антон алиханов
минпромторг
авиастроение
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УЛЬЯНОВСК, 30 мая - ПРАЙМ. Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза - до 12 машин в год, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На заводе "Ил" были. Посмотрели, как налажено производство. За последние четыре года очень многое было сделано командой, которая здесь работает в Ульяновске… Они вышли на темп 7 самолетов в год в этом году. Наша задача помочь им расшить узкие места, закупить новое оборудование, в том числе и производства ульяновское, и не только российское, и различные, в том числе импортные, с разных дружественных стран оборудования, для того, чтобы довести на первом этапе в конце 2027 года уровень производства до 12, и дальше до 18 Ил-76 в год", - сказал министр. Алиханов добавил, что, возможно, через три года вернуться вновь к вопросу по дальнейшему расширению мощностей в связи с высоким экспортным потенциалом выпускаемых бортов, которые не имеют аналогов в мире и доступны с точки зрения цены. Глава Минпромторга РФ осмотрел промышленные предприятия Ульяновской области, а также провел двухстороннюю встречу с губернатором региона Алексеем Русских по вопросам развития промышленности в регионе. В рамках поездки министр посетил АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" в портовой особой экономической зоне "Ульяновск", филиал АО "АэроКомпозит" и осмотрел производственную площадку крупнейшего предприятия ОАК Ростеха, специализирующегося на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, ремонте и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", а также участвующего в кооперации по производству самолетов МС-21 и Ил-114-300.
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антон алиханов, минпромторг, авиастроение
Экономика, Антон Алиханов, Минпромторг, авиастроение
19:33 30.05.2025
 
Производство Ил-76 в Ульяновске в 2027 году ожидается до 12 машин в год

Алиханов: производство Ил-76 в Ульяновске в 2027 году ожидается до 12 машин в год

© Фото : Пресс-служба ОАКТяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э)
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© Фото : Пресс-служба ОАК
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УЛЬЯНОВСК, 30 мая - ПРАЙМ. Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза - до 12 машин в год, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На заводе "Ил" были. Посмотрели, как налажено производство. За последние четыре года очень многое было сделано командой, которая здесь работает в Ульяновске… Они вышли на темп 7 самолетов в год в этом году. Наша задача помочь им расшить узкие места, закупить новое оборудование, в том числе и производства ульяновское, и не только российское, и различные, в том числе импортные, с разных дружественных стран оборудования, для того, чтобы довести на первом этапе в конце 2027 года уровень производства до 12, и дальше до 18 Ил-76 в год", - сказал министр.
Алиханов добавил, что, возможно, через три года вернуться вновь к вопросу по дальнейшему расширению мощностей в связи с высоким экспортным потенциалом выпускаемых бортов, которые не имеют аналогов в мире и доступны с точки зрения цены.
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В Минпромторге рассказали о доработке самолета "Байкал"
14 мая, 13:26
Глава Минпромторга РФ осмотрел промышленные предприятия Ульяновской области, а также провел двухстороннюю встречу с губернатором региона Алексеем Русских по вопросам развития промышленности в регионе. В рамках поездки министр посетил АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" в портовой особой экономической зоне "Ульяновск", филиал АО "АэроКомпозит" и осмотрел производственную площадку крупнейшего предприятия ОАК Ростеха, специализирующегося на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, ремонте и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", а также участвующего в кооперации по производству самолетов МС-21 и Ил-114-300.
 
ЭкономикаАнтон АлихановМинпромторгавиастроение
 
 
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