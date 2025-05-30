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Индекс потребительских настроений в США остался на уровне 52,2 пункта - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индекс потребительских настроений в США остался на уровне 52,2 пункта
Индекс потребительских настроений в США остался на уровне 52,2 пункта - 30.05.2025, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США остался на уровне 52,2 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T17:07+0300
2025-05-30T17:12+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае остался на уровне апреля и составил 52,2 пункта, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 51 пункта. Предварительная оценка мая составляла 50,8 пункта.Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 58,9 пункта с 59,8 пункта в апреле, а индекс экономических ожиданий - увеличился до 47,9 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
17:07 30.05.2025 (обновлено: 17:12 30.05.2025)
 
Индекс потребительских настроений в США остался на уровне 52,2 пункта

Индекс потребительских настроений в США в мае остался на уровне 52,2 пункта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае остался на уровне апреля и составил 52,2 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 51 пункта. Предварительная оценка мая составляла 50,8 пункта.
Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 58,9 пункта с 59,8 пункта в апреле, а индекс экономических ожиданий - увеличился до 47,9 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
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