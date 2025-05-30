https://1prime.ru/20250530/indeksy--858051715.html

Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии

Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии - 30.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии

Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в преддверии выхода предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные бирж. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:50+0300

2025-05-30T12:50+0300

2025-05-30T12:50+0300

экономика

рынок

индексы

торги

германия

сша

дональд трамп

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в преддверии выхода предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,79%, до 8 784,92 пункта, французский CAC 40 - на 0,35%, до 7 806,63 пункта, немецкий DAX - на 0,84%, до 24 163,88 пункта. Позднее в пятницу Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) будет опубликована предварительная оценка годовой инфляции в Германии по итогам мая. Согласно ожиданиям аналитиков, показатель составит 2% (2,1% месяцем ранее). Акции инвесткомпании M&G Plc. в Лондоне дорожают более чем на 6% после того, как компания объявила, что японская Аi-ichi Life HD намерена приобрести около 15% акций M&G Plc. Кроме того, аналитики предупреждают о волатильности на мировых рынках в связи с неопределенностью с мировой экономикой. Так, апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин. "Все зависит от США. В ближайшие месяцы волатильность может усилиться. Мы не полностью избавили свои портфели от рисковых активов, но занимаем более осторожную позицию, чем раньше", - сообщил агентству Блумберг главный инвестиционный директор Moneyfarm Рихард Флакс (Richard Flax).

https://1prime.ru/20250529/indeksy-858023097.html

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, германия, сша, дональд трамп, dax