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Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/indeksy--858051715.html
Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии
Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии - 30.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии
Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в преддверии выхода предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные бирж. | 30.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в преддверии выхода предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,79%, до 8 784,92 пункта, французский CAC 40 - на 0,35%, до 7 806,63 пункта, немецкий DAX - на 0,84%, до 24 163,88 пункта. Позднее в пятницу Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) будет опубликована предварительная оценка годовой инфляции в Германии по итогам мая. Согласно ожиданиям аналитиков, показатель составит 2% (2,1% месяцем ранее). Акции инвесткомпании M&amp;G Plc. в Лондоне дорожают более чем на 6% после того, как компания объявила, что японская Аi-ichi Life HD намерена приобрести около 15% акций M&amp;G Plc. Кроме того, аналитики предупреждают о волатильности на мировых рынках в связи с неопределенностью с мировой экономикой. Так, апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин. "Все зависит от США. В ближайшие месяцы волатильность может усилиться. Мы не полностью избавили свои портфели от рисковых активов, но занимаем более осторожную позицию, чем раньше", - сообщил агентству Блумберг главный инвестиционный директор Moneyfarm Рихард Флакс (Richard Flax).
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рынок, индексы, торги, германия, сша, дональд трамп, dax
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп, DAX
12:50 30.05.2025
 
Фондовые индексы Европы растут в преддверии оценки инфляции в Германии

Фондовые индексы Европы растут в ожидании оценки инфляции в Германии

© fotolia.com / PavelisБиржи Европы
Биржи Европы - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© fotolia.com / Pavelis
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в преддверии выхода предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,79%, до 8 784,92 пункта, французский CAC 40 - на 0,35%, до 7 806,63 пункта, немецкий DAX - на 0,84%, до 24 163,88 пункта.
Позднее в пятницу Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) будет опубликована предварительная оценка годовой инфляции в Германии по итогам мая. Согласно ожиданиям аналитиков, показатель составит 2% (2,1% месяцем ранее).
Акции инвесткомпании M&G Plc. в Лондоне дорожают более чем на 6% после того, как компания объявила, что японская Аi-ichi Life HD намерена приобрести около 15% акций M&G Plc.
Кроме того, аналитики предупреждают о волатильности на мировых рынках в связи с неопределенностью с мировой экономикой. Так, апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин.
"Все зависит от США. В ближайшие месяцы волатильность может усилиться. Мы не полностью избавили свои портфели от рисковых активов, но занимаем более осторожную позицию, чем раньше", - сообщил агентству Блумберг главный инвестиционный директор Moneyfarm Рихард Флакс (Richard Flax).
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Фондовые индексы Европы в основном растут
Вчера, 13:38
 
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