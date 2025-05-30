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Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/indeksy-858042746.html
Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности
Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности - 30.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне неопределенности в мировой экономике по... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T08:10+0300
2025-05-30T08:10+0300
экономика
рынок
торги
сша
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
shenzhen composite
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне неопределенности в мировой экономике по поводу импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31%, до 3 353,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1 974,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 23 235 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,02%, до 2 692,79 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,1%, до 8 417,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,25%, до 37 951,5 пункта. "Несмотря на то, что происходит сейчас, рынки осознают, мы сталкиваемся с продолжительным периодом неопределенности. Сохранение торговых пошлин на прежнем уровне повышает риски стагфляции и негативно отражается как на долларе, так и на фондовых рынках", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела глобальной рыночной стратегии Brown Brothers Harriman &amp; Co Вина Тина (Win Thin). Рынки оценивают новости относительно того, что апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин. В пятницу была опубликована статистика по рынку труда в Японии. Так, показатель безработицы в стране с учетом сезонных колебаний в апреле остался на уровне марта в 2,5%.
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сша
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рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:10 30.05.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются на неопределенности в мировой экономике

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне неопределенности в мировой экономике по поводу импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31%, до 3 353,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1 974,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 23 235 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,02%, до 2 692,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,1%, до 8 417,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,25%, до 37 951,5 пункта.
"Несмотря на то, что происходит сейчас, рынки осознают, мы сталкиваемся с продолжительным периодом неопределенности. Сохранение торговых пошлин на прежнем уровне повышает риски стагфляции и негативно отражается как на долларе, так и на фондовых рынках", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела глобальной рыночной стратегии Brown Brothers Harriman & Co Вина Тина (Win Thin).
Рынки оценивают новости относительно того, что апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин.
В пятницу была опубликована статистика по рынку труда в Японии. Так, показатель безработицы в стране с учетом сезонных колебаний в апреле остался на уровне марта в 2,5%.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Фондовые индексы АТР выросли на фоне ряда новостей
Вчера, 13:55
 
ЭкономикаРынокТоргиСШААзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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