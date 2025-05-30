https://1prime.ru/20250530/indeksy-858042746.html

Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности

Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности - 30.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне неопределенности в мировой экономике по... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:10+0300

2025-05-30T08:10+0300

2025-05-30T08:10+0300

экономика

рынок

торги

сша

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне неопределенности в мировой экономике по поводу импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31%, до 3 353,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1 974,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 23 235 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,02%, до 2 692,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,1%, до 8 417,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,25%, до 37 951,5 пункта. "Несмотря на то, что происходит сейчас, рынки осознают, мы сталкиваемся с продолжительным периодом неопределенности. Сохранение торговых пошлин на прежнем уровне повышает риски стагфляции и негативно отражается как на долларе, так и на фондовых рынках", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела глобальной рыночной стратегии Brown Brothers Harriman & Co Вина Тина (Win Thin). Рынки оценивают новости относительно того, что апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин. В пятницу была опубликована статистика по рынку труда в Японии. Так, показатель безработицы в стране с учетом сезонных колебаний в апреле остался на уровне марта в 2,5%.

https://1prime.ru/20250529/atr--858023707.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi