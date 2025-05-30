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Путин поручил дать предложения для инвестиций на муниципальном уровне

Путин поручил дать предложения для инвестиций на муниципальном уровне - 30.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил дать предложения для инвестиций на муниципальном уровне

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию привлекательных условий инвестирования в муниципальных образованиях. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T20:41+0300

2025-05-30T20:41+0300

2025-05-30T20:43+0300

экономика

владимир путин

михаил мишустин

россия

инвестиции

муниципалитеты

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию привлекательных условий инвестирования в муниципальных образованиях. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Представить предложения по обеспечению привлекательных условий инвестирования на территориях муниципальных образований в целях привлечения средств частных инвесторов для реализации инвестиционных проектов по комплексному развитию указанных территорий, в том числе по образованию новых населенных пунктов, с установлением нормативов отчислений в местные бюджеты не более 50 процентов налоговых доходов, полученных субъектом Российской Федерации от реализации таких проектов, и при необходимости по определению соответствующих особенностей правового регулирования", - говорится в перечне. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 1 сентября.

https://1prime.ru/20250320/putin-855967920.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия, инвестиции, муниципалитеты