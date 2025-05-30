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Путин одобрил IPO "Дом.РФ"
Путин одобрил IPO "Дом.РФ" - 30.05.2025, ПРАЙМ
Путин одобрил IPO "Дом.РФ"
Президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) госкомпании "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50%... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T15:28+0300
2025-05-30T15:28+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) госкомпании "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция, говорится в опубликованном указе президента. "Разрешить осуществление процедуры увеличения уставного капитала АО "Дом.РФ" путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций дополнительного выпуска и приобретения им статуса публичного акционерного общества в порядке, предусмотренном федеральным законом ... "Об акционерных обществах", обеспечив долю участия Российской Федерации в уставном капитале указанного акционерного общества в размере не менее 50% плюс одна обыкновенная акция", - говорится в документе.
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Акции, Рынок, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Дом.РФ, IPO
Путин одобрил IPO "Дом.РФ"
Путин разрешил провести IPO "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50%
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) госкомпании "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция, говорится в опубликованном указе президента.
"Разрешить осуществление процедуры увеличения уставного капитала АО "Дом.РФ" путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций дополнительного выпуска и приобретения им статуса публичного акционерного общества в порядке, предусмотренном федеральным законом ... "Об акционерных обществах", обеспечив долю участия Российской Федерации в уставном капитале указанного акционерного общества в размере не менее 50% плюс одна обыкновенная акция", - говорится в документе.
Эксперт назвал условия стимулирования выхода на IPO крупнейших компаний