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Исследование показало, сколько россиян недовольны своим кредитным рейтингом

Исследование показало, сколько россиян недовольны своим кредитным рейтингом - 30.05.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян недовольны своим кредитным рейтингом

Около трети россиян недовольны своим кредитным рейтингом, при этом более двух третей уверены, что смогут улучшить его к концу года, сообщается в исследовании... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T07:27+0300

2025-05-30T07:27+0300

2025-05-30T07:27+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Около трети россиян недовольны своим кредитным рейтингом, при этом более двух третей уверены, что смогут улучшить его к концу года, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. В рамках исследования были опрошены 3 тысячи жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 до 65 лет. "Выяснилось, что 34% респондентов недовольны своим кредитным рейтингом. При этом подавляющее большинство опрошенных – 68% – уверены, что смогут улучшить его к концу года. 26% отметили, что для повышения рейтинга им понадобится больше времени – до полутора лет, а 6% и вовсе не верят в исправление своей кредитной истории", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что в 2025 году кредитную историю уже проверили 34% респондентов, при этом почти половина сделали это дважды, исчерпав тем самым бесплатный лимит. А более 30% участников исследования обращались к психологу, чтобы побороть тревогу, связанную с плохой кредитной историей. "Примечательно, что 44% опрошенных хотели бы исправить кредитную историю в ближайшее время из-за желания взять ипотечный кредит. Как ни странно, таких респондентов оказалось на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее, когда Банк России анонсировал закрытие ряда льготных программ и на рынке ипотечного кредитования начался ажиотаж", - отмечается в исследовании. При этом 23% респондентов рассчитывают на крупный автокредит благодаря исправленной кредитной истории, а 9% отмечают ее важность при устройстве на новое место работы. "18% опрошенных собираются взять потребительский кредит после исправления кредитного балла, а 6% подчеркнули, что высокий кредитный рейтинг необходим им просто для душевного спокойствия", - сказано в материалах. Аналитики уточняют, что больше всего недовольны своей кредитной историей мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, работающие в сфере торговли. А наиболее толерантны к своему кредитному рейтингу женщины от 30 до 40 лет, которые работают преимущественно в сфере IT и финансов. "С каждым годом растет уровень диджитализации и осведомленности населения в вопросах финансовой грамотности, что напрямую влияет на интерес кредитному рейтингу. Более того, в эпоху кибермошенничества следить за своей кредитной историй просто необходимо – об этом говорят все эксперты, что, конечно, влияет на поведение людей, ведь все хотят знать, что на их имя не брали кредиты третьи лица", - прокомментировала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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