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Япония сняла часть санкций против Сирии

Япония сняла часть санкций против Сирии - 30.05.2025, ПРАЙМ

Япония сняла часть санкций против Сирии

Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T06:50+0300

2025-05-30T06:50+0300

2025-05-30T06:50+0300

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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД. Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк. "Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

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мировая экономика, финансы, сирия, япония, токио, башар асад, мид