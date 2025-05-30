https://1prime.ru/20250530/japonija-858041919.html
Япония сняла часть санкций против Сирии
Япония сняла часть санкций против Сирии - 30.05.2025, ПРАЙМ
Япония сняла часть санкций против Сирии
Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:50+0300
2025-05-30T06:50+0300
2025-05-30T06:50+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сирия
япония
токио
башар асад
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858041919.jpg?1748577055
ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД.
Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк.
"Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
сирия
япония
токио
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сирия, япония, токио, башар асад, мид
Экономика, Мировая экономика, Финансы, СИРИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, Башар Асад, МИД
Япония сняла часть санкций против Сирии
Правительство Японии сняло часть санкций против Сирии
ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД.
Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк.
"Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.