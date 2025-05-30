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Япония сняла часть санкций против Сирии - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Япония сняла часть санкций против Сирии
Япония сняла часть санкций против Сирии - 30.05.2025, ПРАЙМ
Япония сняла часть санкций против Сирии
Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:50+0300
2025-05-30T06:50+0300
экономика
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финансы
сирия
япония
токио
башар асад
мид
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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД. Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк. "Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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мировая экономика, финансы, сирия, япония, токио, башар асад, мид
Экономика, Мировая экономика, Финансы, СИРИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, Башар Асад, МИД
06:50 30.05.2025
 
Япония сняла часть санкций против Сирии

Правительство Японии сняло часть санкций против Сирии

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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД.
Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк.
"Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСИРИЯЯПОНИЯТокиоБашар АсадМИД
 
 
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