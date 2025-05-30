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Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/kakao-858070589.html
Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире
Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире - 30.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире
Дефицит какао-бобов в прошлом сельскохозяйственном году составил рекордные 494 тысячи тонн, сообщила Международная организация по какао. Это более чем на 50... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T22:10+0300
2025-05-30T23:08+0300
экономика
какао-бобы
какао
сельское хозяйство
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Дефицит какао-бобов в прошлом сельскохозяйственном году составил рекордные 494 тысячи тонн, сообщила Международная организация по какао. Это более чем на 50 тысяч тонн хуже первоначальной оценки экспертов. Так, по данным организации, мировой урожай какао-бобов, ключевого сырья для производства шоколада, в сельскохозяйственном 2023-2024 году оказался хуже первоначальных оценок – всего 4,37 миллиона тонн против 4,49 миллиона тонн. Это худший показатель за восемь лет и ниже уровня предыдущего года на 12,9%. В то же время в производство было пущено всего 4,8 миллиона тонн бобов, хотя еще в феврале оценка была выше – 4,9 миллиона тонн. Годом ранее было использовано значительно больше сырья – 5,1 миллиона тонн. В результате оценка дефицита какао-бобов по итогам прошлого сельскохозяйственного года была повышена с 441 тысячи тонн до 494 тысяч тонн – настолько высоким он не был ни разу за последние 15 лет (более ранние данные организация не публикует).
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какао-бобы, какао, сельское хозяйство
Экономика, какао-бобы, какао, Сельское хозяйство
22:10 30.05.2025 (обновлено: 23:08 30.05.2025)
 
Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире

Международная организация по какао ухудшила оценку дефицита какао-бобов в мире

Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Дефицит какао-бобов в прошлом сельскохозяйственном году составил рекордные 494 тысячи тонн, сообщила Международная организация по какао. Это более чем на 50 тысяч тонн хуже первоначальной оценки экспертов.
Так, по данным организации, мировой урожай какао-бобов, ключевого сырья для производства шоколада, в сельскохозяйственном 2023-2024 году оказался хуже первоначальных оценок – всего 4,37 миллиона тонн против 4,49 миллиона тонн. Это худший показатель за восемь лет и ниже уровня предыдущего года на 12,9%.
В то же время в производство было пущено всего 4,8 миллиона тонн бобов, хотя еще в феврале оценка была выше – 4,9 миллиона тонн. Годом ранее было использовано значительно больше сырья – 5,1 миллиона тонн.
В результате оценка дефицита какао-бобов по итогам прошлого сельскохозяйственного года была повышена с 441 тысячи тонн до 494 тысяч тонн – настолько высоким он не был ни разу за последние 15 лет (более ранние данные организация не публикует).
Какао - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Биржевые цены на какао-бобы растут на 6%
16 мая, 17:00
 
Экономикакакао-бобыкакаоСельское хозяйство
 
 
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