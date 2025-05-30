https://1prime.ru/20250530/kakao-858070589.html

Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире

Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире - 30.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты ухудшили оценку дефицита какао-бобов в мире

Дефицит какао-бобов в прошлом сельскохозяйственном году составил рекордные 494 тысячи тонн, сообщила Международная организация по какао. Это более чем на 50... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T22:10+0300

2025-05-30T22:10+0300

2025-05-30T23:08+0300

экономика

какао-бобы

какао

сельское хозяйство

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Дефицит какао-бобов в прошлом сельскохозяйственном году составил рекордные 494 тысячи тонн, сообщила Международная организация по какао. Это более чем на 50 тысяч тонн хуже первоначальной оценки экспертов. Так, по данным организации, мировой урожай какао-бобов, ключевого сырья для производства шоколада, в сельскохозяйственном 2023-2024 году оказался хуже первоначальных оценок – всего 4,37 миллиона тонн против 4,49 миллиона тонн. Это худший показатель за восемь лет и ниже уровня предыдущего года на 12,9%. В то же время в производство было пущено всего 4,8 миллиона тонн бобов, хотя еще в феврале оценка была выше – 4,9 миллиона тонн. Годом ранее было использовано значительно больше сырья – 5,1 миллиона тонн. В результате оценка дефицита какао-бобов по итогам прошлого сельскохозяйственного года была повышена с 441 тысячи тонн до 494 тысяч тонн – настолько высоким он не был ни разу за последние 15 лет (более ранние данные организация не публикует).

https://1prime.ru/20250516/kakao-857656561.html

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какао-бобы, какао, сельское хозяйство