https://1prime.ru/20250530/kellog-858043262.html

Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной

Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной - 30.05.2025, ПРАЙМ

Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в пятницу заявил, что считает "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:21+0300

2025-05-30T08:21+0300

2025-05-30T08:21+0300

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в пятницу заявил, что считает "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток. "Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом (во вступлении Киева в альянс - ред.)", - заявил Келлог телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, готовы ли США пойти навстречу требованию России остановить расширение НАТО на восток.

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мировая экономика, россия, сша, украина, вашингтон, кит келлог, нато