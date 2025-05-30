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Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной
Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной - 30.05.2025, ПРАЙМ
Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в пятницу заявил, что считает "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T08:21+0300
2025-05-30T08:21+0300
2025-05-30T08:21+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в пятницу заявил, что считает "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток. "Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом (во вступлении Киева в альянс - ред.)", - заявил Келлог телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, готовы ли США пойти навстречу требованию России остановить расширение НАТО на восток.
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Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Кит Келлог, НАТО
Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной
Келлог: обеспокоенность России расширением НАТО на восток закономерна
ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в пятницу заявил, что считает "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток.
"Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом (во вступлении Киева в альянс - ред.)", - заявил Келлог телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, готовы ли США пойти навстречу требованию России остановить расширение НАТО на восток.
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