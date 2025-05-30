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Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина
Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина - 30.05.2025, ПРАЙМ
Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина, посвященное отношениям двух стран, передает... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T03:58+0300
2025-05-30T03:58+0300
2025-05-30T03:58+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина, посвященное отношениям двух стран, передает саудовское госагентство SPA.
"Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами", - говорится в сообщении агентства.
SPA отмечает, что король получил письмо через заместителя главы МИД королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который встречался накануне с послом РФ в Саудовской Аравии Сергеем Козловым. Как сообщает агентство, в ходе встречи они обсудили двусторонние отношения между Россией и Саудовской Аравией, а также последние события на Ближнем Востоке и в мире.
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Экономика, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, МИД
Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина
SPA: король Саудовской Аравии получил письмо от президента России Путина
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина, посвященное отношениям двух стран, передает саудовское госагентство SPA.
"Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами", - говорится в сообщении агентства.
SPA отмечает, что король получил письмо через заместителя главы МИД королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который встречался накануне с послом РФ в Саудовской Аравии Сергеем Козловым. Как сообщает агентство, в ходе встречи они обсудили двусторонние отношения между Россией и Саудовской Аравией, а также последние события на Ближнем Востоке и в мире.