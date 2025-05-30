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Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу - 30.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи. | 30.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.47 мск рос на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля. Можно говорить о том, что рубль отыграл надежды на геополитическое потепление в ходе намеченных на 2 июня переговоров Россия - Украина, но эта версия очень слаба, поскольку даже сам факт проведения встречи находится под вопросом, а ранее рубль довольно инертно реагировал на более позитивные поводы, комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что сегодня китайская валюта проведет торги в диапазоне 10,7-11 рублей. Отметим, что мы не видим фундаментальных поводов для закрепления национальной валюты в паре с юанем ниже 11 рублей, ожидая в среднесрочной перспективе перехода рубля к ослаблению", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.

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рынок, торги, алексей антонов, богдан зварич, псб