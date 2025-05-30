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Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/kurs--858050010.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу - 30.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи. | 30.05.2025, ПРАЙМ
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2025-05-30T11:57+0300
экономика
рынок
торги
алексей антонов
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.47 мск рос на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля. Можно говорить о том, что рубль отыграл надежды на геополитическое потепление в ходе намеченных на 2 июня переговоров Россия - Украина, но эта версия очень слаба, поскольку даже сам факт проведения встречи находится под вопросом, а ранее рубль довольно инертно реагировал на более позитивные поводы, комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что сегодня китайская валюта проведет торги в диапазоне 10,7-11 рублей. Отметим, что мы не видим фундаментальных поводов для закрепления национальной валюты в паре с юанем ниже 11 рублей, ожидая в среднесрочной перспективе перехода рубля к ослаблению", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.
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рынок, торги, алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, Торги, Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
11:57 30.05.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет в пятницу

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.47 мск рос на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.
Можно говорить о том, что рубль отыграл надежды на геополитическое потепление в ходе намеченных на 2 июня переговоров Россия - Украина, но эта версия очень слаба, поскольку даже сам факт проведения встречи находится под вопросом, а ранее рубль довольно инертно реагировал на более позитивные поводы, комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
"В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что сегодня китайская валюта проведет торги в диапазоне 10,7-11 рублей. Отметим, что мы не видим фундаментальных поводов для закрепления национальной валюты в паре с юанем ниже 11 рублей, ожидая в среднесрочной перспективе перехода рубля к ослаблению", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Юань открыл торги в пятницу ростом
10:02
 
ЭкономикаРынокТоргиАлексей АнтоновБогдан ЗваричПСБ
 
 
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