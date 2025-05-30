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Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже после сильного роста

Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже после сильного роста - 30.05.2025, ПРАЙМ

Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже после сильного роста

Курс рубля в пятницу немного снижается к юаню после сильного роста в предыдущие дни на Московской бирже, курс китайской валюты пока остается ниже ключевого... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T17:42+0300

2025-05-30T17:42+0300

2025-05-30T17:42+0300

экономика

рынок

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сша

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу немного снижается к юаню после сильного роста в предыдущие дни на Московской бирже, курс китайской валюты пока остается ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск повышался на 4 копейки (+0,3%), до 10,9 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,84-10,94 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,05 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,252 против 7,2 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,46 рубля. КУРС В КОРРЕКЦИИ Юань в пятницу на Мосбирже торгуется преимущественно в плюсе по отношению к рублю после двух дней ощутимого падения, в ходе которого курс обновил минимум за два года и сполз ниже ключевой отметки 11 рублей за юань. Он пока там и остается. "Исчезновение дополнительного предложения иностранной валюты от фактора налогового периода отчасти компенсируется для рубля вероятным притоком средств, в том числе зарубежных инвесторов, в рублевые активы на фоне ожиданий улучшения для России геополитической ситуации", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,08% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск снижалась на 0,9%, до 62,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ На время курс способен остаться ниже 11 рублей за юань на Мосбирже, но в дальнейшем у рубля сохраняется потенциал к ослаблению по мере того, как снизившиеся цены на сырье будут с временным лагом влиять на продажи валюты экспортерами, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". На ближайший понедельник в Стамбуле запланирован второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "От их итогов во многом будет зависеть дальнейшая динамика курса рубля", - полагает он.

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рынок, рф, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"