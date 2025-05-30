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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 31 мая
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 31 мая - 30.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 31 мая
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,43 копейки, до 10,8897 рубля, курс доллара вырос на 12,01 копейки, до 78,6171 рубля, | 30.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,43 копейки, до 10,8897 рубля, курс доллара вырос на 12,01 копейки, до 78,6171 рубля, евро - на 30,31 копейки, до 89,2512 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, рынок, финансы, рф
Банк России, Банк России, Рынок, Финансы, РФ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 31 мая
Официальный курс юаня на субботу - 10,89 рубля, доллара - 78,62 рубля, евро - 89,25 рубля
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,43 копейки, до 10,8897 рубля, курс доллара вырос на 12,01 копейки, до 78,6171 рубля, евро - на 30,31 копейки, до 89,2512 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже после сильного роста