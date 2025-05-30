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Luxottica Group подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban в России - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Luxottica Group подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban в России
Luxottica Group подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban в России - 30.05.2025, ПРАЙМ
Luxottica Group подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban в России
Итальянская компания, занимающаяся производством очков, Luxottica Group подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака бренда Ray-Ban, выяснило РИА... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T15:49+0300
2025-05-30T15:49+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Итальянская компания, занимающаяся производством очков, Luxottica Group подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака бренда Ray-Ban, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Документы были поданы в ведомство 28 мая. В качестве заявителя указана "Луксоттика Груп". Согласно заявке, при ее регистрации в России зарубежная компания сможет производить и продавать в стране очки, оптические и контактные линзы, а также различные аксессуары. Кроме того, Luxottica Group под брендом Ray-Ban также будет иметь право предлагать услуги по оптовой торговле различными вещами: очки, обувь, одежда, спортивные шлемы.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
15:49 30.05.2025
 
Luxottica Group подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban в России

Итальянская компания Luxottica Group подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban

© fotolia.com / Africa StudioШопинг
Шопинг - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Итальянская компания, занимающаяся производством очков, Luxottica Group подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака бренда Ray-Ban, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Документы были поданы в ведомство 28 мая. В качестве заявителя указана "Луксоттика Груп".
Согласно заявке, при ее регистрации в России зарубежная компания сможет производить и продавать в стране очки, оптические и контактные линзы, а также различные аксессуары. Кроме того, Luxottica Group под брендом Ray-Ban также будет иметь право предлагать услуги по оптовой торговле различными вещами: очки, обувь, одежда, спортивные шлемы.
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