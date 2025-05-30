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Российский рынок акций растет четвертый день подряд

Российский рынок акций растет четвертый день подряд - 30.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет четвертый день подряд

Российский рынок акций в пятницу днем продолжает расти, четвертый день подряд, в попытках закрепить успешную неделю, следует из данных торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в пятницу днем продолжает расти, четвертый день подряд, в попытках закрепить успешную неделю, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 0,44% до 2 822,25 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,87%, до 62,81 доллара за баррель. В пятницу, 30 мая, российский рынок акций в отсутствие негативных новостей окрашен преимущественно в зеленый цвет, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Открытие основных торгов было в "плюс" на фоне положительно закрывшегося американского рынка и открывшихся в положительной области европейских фондовых индексов. Плюс к этому стандартное ожидание свежих новостей по поводу возможных новых переговоров Россия-Украина", - рассказал Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. Это по-прежнему основной драйвер российского рынка, заключил он. "Общая динамика рынка по-прежнему находится под влиянием как внутренних факторов, так и геополитических ожиданий. В частности, продолжаются дискуссии вокруг анонсированного второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня, который, как ожидается, должен способствовать поиску мирного урегулирования", - отмечает Иван Ефанов из "Цифра брокер". Среди ключевых событий дня – продолжающиеся дискуссии о денежно-кредитной политике Банка России, добавил он. Лидеры роста и снижения котировок Акции "Газпрома" (+1,99%) усилили рост после публикации отчетности по МСФО по итогам первого квартала 2025 года, согласно которой чистая прибыль компании выросла на 1,1%, до 660,4 миллиарда рублей. "Группа "Аэрофлот"(+2,08%) завершила I квартал 2025 года со скорректированным убытком по МСФО в размере 3,4 миллиарда рублей, однако прибыль до коррекции составила 26,9 миллиарда рублей. Выручка группы выросла на 9,6%, до 190,2 миллиарда рублей. Пассажиропоток группы за квартал увеличился на 0,8% год к году, достигнув 11,6 миллиона человек", - отмечает Ефанов. Также заметно дорожают акции "Сегежи" (+3,60%), "СПБ Биржи" (+3,39%), "Вуш Холдинга" (+2,57%), "АФК Системы" (+2,30%). "Ценные бумаги ПИКа (+2,61%) позитивно реагируют на предложение депутатов Госдумы о запуске программы финансирования девелоперов за счет выкупа у них нераспроданного жилья, которое будет использовано для переселения жильцов из аварийных домов", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дешевеют акции Московского кредитного банка (-1,39%), ДВМП (-0,44%), ВТБ (-0,24%), "Позитива" (-0,23%), префы "Башнефти" (-0,13%). Прогнозы Калачев считает, что индекс Мосбиржи может завершить день умеренным ростом. Чернов ожидает завершения основной торговой сессии в диапазоне 2800–2850 пунктов.

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