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Маск заявил, что после ухода из DOGE останется "другом и советником" Трампа

Маск заявил, что после ухода из DOGE останется "другом и советником" Трампа - 30.05.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что после ухода из DOGE останется "другом и советником" Трампа

Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что даже после отставки с должности руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T21:44+0300

2025-05-30T21:44+0300

2025-05-30T21:44+0300

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что даже после отставки с должности руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником президента Дональда Трампа. Такое заявление он сделал на прощальной пресс-конференции с Трампом в Белом доме."Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам", - сказал Маск.При этом Трамп выразил надежду, что Маск продолжит давать ему советы. Президент на прощание вручил Маску ключ от Белого дома. "Спасибо, Илон. Береги себя", - сказал президент, вручая золотой ключ от своей главной резиденции.Маск в ночь на четверг заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Объявление об уходе с поста последовало после того, как акции и прибыль компаний Маска, в особенности производителя электромобилей Tesla, понизились на фоне его политической деятельности.Созданный по указу Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://1prime.ru/20250530/doge-858055543.html

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