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"Мечел" в I квартале получил 2,2 млрд руб прибыли по РСБУ - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Мечел" в I квартале получил 2,2 млрд руб прибыли по РСБУ
"Мечел" в I квартале получил 2,2 млрд руб прибыли по РСБУ - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Мечел" в I квартале получил 2,2 млрд руб прибыли по РСБУ
Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в первом квартале составила 2,2 миллиарда рублей против убытка в 6,5 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T22:30+0300
2025-05-30T22:30+0300
экономика
бизнес
мечел
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в первом квартале составила 2,2 миллиарда рублей против убытка в 6,5 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла на 32,6% - до 5,7 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 33,5%, до 5,68 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 39% - почти до 4,9 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 35,6% и составила 39,4 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 марта снизились до 232,2 миллиарда рублей до 241,6 миллиарда рублей на конец 2024 года, краткосрочные – выросли до 8,9 миллиарда рублей с 8,56 миллиарда рублей. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
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бизнес, мечел
Экономика, Бизнес, Мечел
22:30 30.05.2025
 
"Мечел" в I квартале получил 2,2 млрд руб прибыли по РСБУ

"Мечел" в I квартале получил 2,2 млрд руб чистой прибыли по РСБУ против убытка год назад

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкИзготовление кактусов из чугуна на Каслинском заводе (входит в "Мечел")
Изготовление кактусов из чугуна на Каслинском заводе (входит в Мечел) - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в первом квартале составила 2,2 миллиарда рублей против убытка в 6,5 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 32,6% - до 5,7 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 33,5%, до 5,68 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 39% - почти до 4,9 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 35,6% и составила 39,4 миллиона рублей.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 марта снизились до 232,2 миллиарда рублей до 241,6 миллиарда рублей на конец 2024 года, краткосрочные – выросли до 8,9 миллиарда рублей с 8,56 миллиарда рублей.
Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
"Мечел" сократил добычу угля в первом квартале
27 мая, 12:09
 
ЭкономикаБизнесМечел
 
 
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