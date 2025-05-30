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Медь слабо дешевеет в пятницу утром
Медь слабо дешевеет в пятницу утром - 30.05.2025, ПРАЙМ
Медь слабо дешевеет в пятницу утром
Стоимость меди слабо опускается в пятницу утром, всю неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:41+0300
2025-05-30T09:41+0300
2025-05-30T09:41+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо опускается в пятницу утром, всю неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.35 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09%, до 4,6715 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели котировки меди суммарно опустились на 3,75%, в пятницу медь дешевеет пятый день подряд. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,03%, до 9 568 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,73%, до 2 450,5 доллара, цинка - опустилась на 0,43%, до 2 675,5 доллара.
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рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Медь слабо дешевеет в пятницу утром
Стоимость меди слабо опускается в пятницу утром
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо опускается в пятницу утром, всю неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.35 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09%, до 4,6715 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели котировки меди суммарно опустились на 3,75%, в пятницу медь дешевеет пятый день подряд.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,03%, до 9 568 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,73%, до 2 450,5 доллара, цинка - опустилась на 0,43%, до 2 675,5 доллара.
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