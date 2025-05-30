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Спрогнозирована цена на медь на ближайшие годы
Спрогнозирована цена на медь на ближайшие годы - 30.05.2025, ПРАЙМ
Спрогнозирована цена на медь на ближайшие годы
Стоимость меди в мире будет находиться в диапазоне от 9,4 тысячи до 10,4 тысячи долларов за тонну в ближайшие годы, говорится в аналитическом обзоре... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T19:14+0300
2025-05-30T19:14+0300
2025-05-30T19:14+0300
экономика
медь
цветные металлы
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в мире будет находиться в диапазоне от 9,4 тысячи до 10,4 тысячи долларов за тонну в ближайшие годы, говорится в аналитическом обзоре консалтинговой компании Kept. "Основным фактором, влияющим как на спрос и предложение меди, так и на цену металла, является сейчас торговое противостояние США и Китая, которое может существенным образом изменить ситуацию. Консенсус-прогноз аналитиков ... цена на медь будет находиться в диапазоне 9,4-10,4 тысячи долларов США за тонну в ближайшие годы", - говорится в обзоре. В компании считают, что стоимость "красного металла" будет планомерно расти: 9,7 тысячи долларов за тонну - в 2026 году, 10 тысяч - в 2027 году, 10,4 тысячи - в 2028 году, 10,6 тысячи - в 2029 году. Тем не менее не исключается сценарий, при котором цена на медь может взлететь до рекордных уровней - 12-13 тысяч долларов из-за огромного притока металла в США. Это в свою очередь скажется на рынке меди и приведет к дефициту предложения в других точках мира, включая Китай. Кроме того, аналитики полагают, что стоимость никеля будет находиться в диапазоне 16–17 тысяч долларов за тонну в ближайшие пару лет с тенденцией к росту до 18–19 тысяч в среднесрочной перспективе. Согласно прогнозу компании, стоимость никеля в 2026 году будет на уровне 16,9 тысячи долларов за тонну, в 2027 году - 17,6 тысячи долларов, в 2028 году - 18,2 тысячи долларов, в 2029 году - 18,7 тысячи долларов. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,03%, до 9 568 долларов, стоимость никеля - на 2,43%, до 15 376 долларов.
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медь, цветные металлы
Экономика, медь, цветные металлы
Спрогнозирована цена на медь на ближайшие годы
Kept: цена на медь будет находиться на уровне $9,4-10,4 тыс за тонну в ближайшие годы
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в мире будет находиться в диапазоне от 9,4 тысячи до 10,4 тысячи долларов за тонну в ближайшие годы, говорится в аналитическом обзоре консалтинговой компании Kept.
"Основным фактором, влияющим как на спрос и предложение меди, так и на цену металла, является сейчас торговое противостояние США и Китая, которое может существенным образом изменить ситуацию. Консенсус-прогноз аналитиков ... цена на медь будет находиться в диапазоне 9,4-10,4 тысячи долларов США за тонну в ближайшие годы", - говорится в обзоре.
В компании считают, что стоимость "красного металла" будет планомерно расти: 9,7 тысячи долларов за тонну - в 2026 году, 10 тысяч - в 2027 году, 10,4 тысячи - в 2028 году, 10,6 тысячи - в 2029 году.
Медь слабо дешевеет в пятницу утром
Тем не менее не исключается сценарий, при котором цена на медь может взлететь до рекордных уровней - 12-13 тысяч долларов из-за огромного притока металла в США. Это в свою очередь скажется на рынке меди и приведет к дефициту предложения в других точках мира, включая Китай.
Кроме того, аналитики полагают, что стоимость никеля будет находиться в диапазоне 16–17 тысяч долларов за тонну в ближайшие пару лет с тенденцией к росту до 18–19 тысяч в среднесрочной перспективе.
Согласно прогнозу компании, стоимость никеля в 2026 году будет на уровне 16,9 тысячи долларов за тонну, в 2027 году - 17,6 тысячи долларов, в 2028 году - 18,2 тысячи долларов, в 2029 году - 18,7 тысячи долларов.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,03%, до 9 568 долларов, стоимость никеля - на 2,43%, до 15 376 долларов.