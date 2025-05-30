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"Поучать Москву". В США предостерегли Германию от реваншизма
"Поучать Москву". В США предостерегли Германию от реваншизма - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Поучать Москву". В США предостерегли Германию от реваншизма
Действия Германии по эскалации конфликта в Украине явно указывают на реваншистские настроения в стране, считает американский политолог Гилберт Доктороу. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T11:02+0300
2025-05-30T11:02+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Действия Германии по эскалации конфликта в Украине явно указывают на реваншистские настроения в стране, считает американский политолог Гилберт Доктороу."Мерц сильно рискует, он всегда был азартным человеком. Кроме того, он надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России. Сложно сказать, на что они рассчитывают", — сказал он в ходе интервью на на YouTube.По словам эксперта, в последнее время в Германии наблюдается сдвиг общественного мнения в сторону радикализации, чему способствуют правые партии. Он напомнил, что процесс начался примерно десять лет назад, когда в стране начали звучать утверждения о том, что новые поколения не несут ответственности за поступки своих предков. Это привело к формированию нового мышления, согласно которому немцы не чувствуют вины."И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Более того, развиваются самые настоящие реваншистские настроения, и Мерц тому самый яркий пример", — заключил Доктороу.В среду Мерц объявил о том, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия, добавив при этом, что подробности по этому вопросу пока не будут раскрыты.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, США, YouTube, НАТО, ВСУ
"Поучать Москву". В США предостерегли Германию от реваншизма
Политолог Доктороу: действия ФРГ по Украине указывают на реваншистские настроения в стране
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Действия Германии по эскалации конфликта в Украине явно указывают на реваншистские настроения в стране, считает американский политолог Гилберт Доктороу.
"Мерц сильно рискует, он всегда был азартным человеком. Кроме того, он надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России. Сложно сказать, на что они рассчитывают", — сказал он в ходе интервью на на YouTube
.
По словам эксперта, в последнее время в Германии наблюдается сдвиг общественного мнения в сторону радикализации, чему способствуют правые партии. Он напомнил, что процесс начался примерно десять лет назад, когда в стране начали звучать утверждения о том, что новые поколения не несут ответственности за поступки своих предков. Это привело к формированию нового мышления, согласно которому немцы не чувствуют вины.
"И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Более того, развиваются самые настоящие реваншистские настроения, и Мерц тому самый яркий пример", — заключил Доктороу.
В среду Мерц объявил о том, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия, добавив при этом, что подробности по этому вопросу пока не будут раскрыты.
Мерц допустил возможность поставок Taurus Украине