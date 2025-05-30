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Лазутин: меры поддержки МСП помогут привлечь больше инвесторов
Лазутин: меры поддержки МСП помогут привлечь больше инвесторов - 30.05.2025, ПРАЙМ
Лазутин: меры поддержки МСП помогут привлечь больше инвесторов
Распространение мер поддержки выходящих на рынок компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) не только на инструменты фондового рынка, но и на... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:50+0300
2025-05-30T06:50+0300
2025-05-30T06:50+0300
рынок
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экономика
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мсп
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Распространение мер поддержки выходящих на рынок компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) не только на инструменты фондового рынка, но и на инструменты инвестиционных платформ, поможет привлечь на рынки капитала больше эмитентов на разных стадиях жизненного цикла, заявил глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.
Минэкономразвития на прошлой неделе объявило о перезапуске программы по поддержке малого и среднего бизнеса, разместившего ценные бумаги на бирже и на инвестиционных платформах.
"Мы видим, что среди этой категории потенциальных эмитентов многие думают, что выход на рынки капитала - ресурсоемкий во всех смыслах проект. Поэтому компенсация части затрат повысила бы мотивацию потенциальных эмитентов из сегмента МСП, особенно тех, кто пока не дорос до IPO или размещения биржевых облигаций, но вполне в состоянии и имеет желание разместить свои ценные бумаги на инвестплатформах", - сказал Лазутин, выступая на круглом столе "Повышение эффективности управления финансами организаций при использовании биржевых инструментов".
По его словам, развитие фондового рынка должно быть связано не с ограничениями, а именно с дифференциацией условий доступа для эмитентов на разных стадиях жизненного цикла.
"Помимо трех биржевых котировальных списков с разными условиями допуска, есть инвестиционные платформы, позволяющие проводить размещение акций по закрытому списку инвесторов для непубличных акционерных обществ с меньшими требованиями. Это позволяет эмитентам на разных стадиях жизненного цикла и с малой капитализацией дебютировать на рынках капитала. Важно, что поддержка распространяется и на инвестплатформы, что дает шанс небольшим компаниям привлечь финансирование на рынках капитала и начать свою публичную историю", - отметил Лазутин.
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рынок, россия, москва, мсп
Рынок, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, МСП
Лазутин: меры поддержки МСП помогут привлечь больше инвесторов
Эксперт Лазутин: меры поддержки МСП помогут привлечь больше эмитентов на рынки капитала
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Распространение мер поддержки выходящих на рынок компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) не только на инструменты фондового рынка, но и на инструменты инвестиционных платформ, поможет привлечь на рынки капитала больше эмитентов на разных стадиях жизненного цикла, заявил глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.
Минэкономразвития на прошлой неделе объявило о перезапуске программы по поддержке малого и среднего бизнеса, разместившего ценные бумаги на бирже и на инвестиционных платформах.
"Мы видим, что среди этой категории потенциальных эмитентов многие думают, что выход на рынки капитала - ресурсоемкий во всех смыслах проект. Поэтому компенсация части затрат повысила бы мотивацию потенциальных эмитентов из сегмента МСП, особенно тех, кто пока не дорос до IPO или размещения биржевых облигаций, но вполне в состоянии и имеет желание разместить свои ценные бумаги на инвестплатформах", - сказал Лазутин, выступая на круглом столе "Повышение эффективности управления финансами организаций при использовании биржевых инструментов".
По его словам, развитие фондового рынка должно быть связано не с ограничениями, а именно с дифференциацией условий доступа для эмитентов на разных стадиях жизненного цикла.
"Помимо трех биржевых котировальных списков с разными условиями допуска, есть инвестиционные платформы, позволяющие проводить размещение акций по закрытому списку инвесторов для непубличных акционерных обществ с меньшими требованиями. Это позволяет эмитентам на разных стадиях жизненного цикла и с малой капитализацией дебютировать на рынках капитала. Важно, что поддержка распространяется и на инвестплатформы, что дает шанс небольшим компаниям привлечь финансирование на рынках капитала и начать свою публичную историю", - отметил Лазутин.