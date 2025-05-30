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"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первые 100 млрд кубометров газа
"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первые 100 млрд кубометров газа - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первые 100 млрд кубометров газа
Первые 100 миллиардов кубометров газа из более чем 1 триллиона, предусмотренного контрактом, поставлены в Китай по "Силе Сибири", сообщил председатель правления | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:48+0300
2025-05-30T12:48+0300
2025-05-30T12:48+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Первые 100 миллиардов кубометров газа из более чем 1 триллиона, предусмотренного контрактом, поставлены в Китай по "Силе Сибири", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании. "Это только начало большого пути. Контракт действует до середины 2049 года. А в 2027 году начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – "дальневосточному", - добавил Миллер. Он отметил также, что партнерство "Газпрома" с Китаем основано на взаимном доверии и общем стремлении к развитию и процветанию. "Как говорят наши китайские коллеги: чем дружба дольше, тем она крепче. Такие проекты, как "Сила Сибири" и "дальневосточный" маршрут, – это больше, чем поставки чистой энергии. Это прочная связь между нашими странами и народами, это взаимовыгодное сотрудничество на долгие-долгие годы вперед", – отметил Миллер. Поставки газа в Китай из России по "Силе Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и компанией CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". Суточные поставки по "Силе Сибири" 1 декабря 2024 года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – были выведены на максимальный контрактный уровень 2025 года. И с этого момента было зафиксировано уже три новых исторических рекорда суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Прирост трубопроводных поставок "Газпрома" по итогам прошлого года составил более 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае.
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газ, россия, китай, алексей миллер, сила сибири, газпром, cnpc, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Сила Сибири, Газпром, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первые 100 млрд кубометров газа
"Газпром": по "Силе Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров газа
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Первые 100 миллиардов кубометров газа из более чем 1 триллиона, предусмотренного контрактом, поставлены в Китай по "Силе Сибири", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании.
"Это только начало большого пути. Контракт действует до середины 2049 года. А в 2027 году начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – "дальневосточному", - добавил Миллер.
Он отметил также, что партнерство "Газпрома" с Китаем основано на взаимном доверии и общем стремлении к развитию и процветанию.
"Как говорят наши китайские коллеги: чем дружба дольше, тем она крепче. Такие проекты, как "Сила Сибири" и "дальневосточный" маршрут, – это больше, чем поставки чистой энергии. Это прочная связь между нашими странами и народами, это взаимовыгодное сотрудничество на долгие-долгие годы вперед", – отметил Миллер.
Поставки газа в Китай из России по "Силе Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и компанией CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома".
Суточные поставки по "Силе Сибири" 1 декабря 2024 года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – были выведены на максимальный контрактный уровень 2025 года. И с этого момента было зафиксировано уже три новых исторических рекорда суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".
Прирост трубопроводных поставок "Газпрома" по итогам прошлого года составил более 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае.
Акции "Газпром нефти" перешли к росту