Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/million-858042295.html
Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году
Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году - 30.05.2025, ПРАЙМ
Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году
Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в прошлом году, самым популярным направлением для этого вида отдыха стал Кавказ, рассказала РИА Новости замглавы | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T07:45+0300
2025-05-30T07:45+0300
туризм
экономика
бизнес
кавказ
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858042295.jpg?1748580319
СОЧИ, 30 мая - ПРАЙМ. Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в прошлом году, самым популярным направлением для этого вида отдыха стал Кавказ, рассказала РИА Новости замглавы Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина. Сельский туризм - это сектор туристической индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта. В 2022 году Минсельхоз России начал оказывать грантовую поддержку сельхозпроизводителям, которые хотят развиваться в этом направлении. Так, грант "Агротуризм" составляет от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и ряд других целей. "Да, он популярен. У нас уже почти 600 тысяч экскурсантов (с пребыванием менее суток – ред.) и 400 тысяч туристов (с пребыванием более суток – ред.). То есть это почти миллион за прошедший период. Это серьезная цифра для нас. Мы ее не так давно начали в статистике считать", - сказала Шевелкина в кулуарах Всероссийского зернового форума, говорят о результатах 2024 года. Замминистра объяснила, что сельский туризм позволяет министерству популяризировать сельские территории. "Даже люди, которые в городах проживают, выезжают в сельскую местность, знакомятся, видят все с другой стороны", - объяснила она. По ее словам, Кавказ является самым востребованным направлением в сельхозтуризме, тогда как Центральная часть России "немного послабее". В свою очередь министерство сейчас работает над тем, чтобы "выровнять энергоемкость и активность" во всех субъектах.
кавказ
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, кавказ, рф, минсельхоз
Туризм, Экономика, Бизнес, КАВКАЗ, РФ, Минсельхоз
07:45 30.05.2025
 
Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году

Минсельхоз: почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 30 мая - ПРАЙМ. Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в прошлом году, самым популярным направлением для этого вида отдыха стал Кавказ, рассказала РИА Новости замглавы Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина.
Сельский туризм - это сектор туристической индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта. В 2022 году Минсельхоз России начал оказывать грантовую поддержку сельхозпроизводителям, которые хотят развиваться в этом направлении.
Так, грант "Агротуризм" составляет от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и ряд других целей.
"Да, он популярен. У нас уже почти 600 тысяч экскурсантов (с пребыванием менее суток – ред.) и 400 тысяч туристов (с пребыванием более суток – ред.). То есть это почти миллион за прошедший период. Это серьезная цифра для нас. Мы ее не так давно начали в статистике считать", - сказала Шевелкина в кулуарах Всероссийского зернового форума, говорят о результатах 2024 года.
Замминистра объяснила, что сельский туризм позволяет министерству популяризировать сельские территории. "Даже люди, которые в городах проживают, выезжают в сельскую местность, знакомятся, видят все с другой стороны", - объяснила она.
По ее словам, Кавказ является самым востребованным направлением в сельхозтуризме, тогда как Центральная часть России "немного послабее". В свою очередь министерство сейчас работает над тем, чтобы "выровнять энергоемкость и активность" во всех субъектах.
 
ЭкономикаТуризмБизнесКАВКАЗРФМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала