https://1prime.ru/20250530/million-858042295.html

Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году

Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году - 30.05.2025, ПРАЙМ

Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в 2022 году

Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в прошлом году, самым популярным направлением для этого вида отдыха стал Кавказ, рассказала РИА Новости замглавы | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T07:45+0300

2025-05-30T07:45+0300

2025-05-30T07:45+0300

туризм

экономика

бизнес

кавказ

рф

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858042295.jpg?1748580319

СОЧИ, 30 мая - ПРАЙМ. Почти миллион россиян "распробовали" агротуризм в прошлом году, самым популярным направлением для этого вида отдыха стал Кавказ, рассказала РИА Новости замглавы Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина. Сельский туризм - это сектор туристической индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта. В 2022 году Минсельхоз России начал оказывать грантовую поддержку сельхозпроизводителям, которые хотят развиваться в этом направлении. Так, грант "Агротуризм" составляет от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и ряд других целей. "Да, он популярен. У нас уже почти 600 тысяч экскурсантов (с пребыванием менее суток – ред.) и 400 тысяч туристов (с пребыванием более суток – ред.). То есть это почти миллион за прошедший период. Это серьезная цифра для нас. Мы ее не так давно начали в статистике считать", - сказала Шевелкина в кулуарах Всероссийского зернового форума, говорят о результатах 2024 года. Замминистра объяснила, что сельский туризм позволяет министерству популяризировать сельские территории. "Даже люди, которые в городах проживают, выезжают в сельскую местность, знакомятся, видят все с другой стороны", - объяснила она. По ее словам, Кавказ является самым востребованным направлением в сельхозтуризме, тогда как Центральная часть России "немного послабее". В свою очередь министерство сейчас работает над тем, чтобы "выровнять энергоемкость и активность" во всех субъектах.

кавказ

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, кавказ, рф, минсельхоз