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В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"

В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология" - 30.05.2025, ПРАЙМ

В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"

Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T04:04+0300

2025-05-30T04:04+0300

2025-05-30T04:04+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране сортируется, 14% - утилизируется, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. "Мы завершили проект ("Экология" - ред.) в 2024 году с выполнением тех целевых показателей, которые были установлены. Мы достигли 56% в обработке и 14% - в утилизации", - сказал Буцаев. Он уточнил, что все цели нацпроекта "Экология", связанные с реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), были выполнены на 100%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. Цель "мусорной" реформы к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.

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россия, рф, москва, владимир путин, минприроды