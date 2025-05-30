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В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология" - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология" - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"
Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T04:04+0300
2025-05-30T04:04+0300
экономика
россия
рф
москва
владимир путин
минприроды
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране сортируется, 14% - утилизируется, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. "Мы завершили проект ("Экология" - ред.) в 2024 году с выполнением тех целевых показателей, которые были установлены. Мы достигли 56% в обработке и 14% - в утилизации", - сказал Буцаев. Он уточнил, что все цели нацпроекта "Экология", связанные с реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), были выполнены на 100%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. Цель "мусорной" реформы к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
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Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Минприроды
04:04 30.05.2025
 
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"

Замглавы Минприроды Буцаев: цели нацпроекта "Экология" выполнены полностью

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране сортируется, 14% - утилизируется, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
"Мы завершили проект ("Экология" - ред.) в 2024 году с выполнением тех целевых показателей, которые были установлены. Мы достигли 56% в обработке и 14% - в утилизации", - сказал Буцаев.
Он уточнил, что все цели нацпроекта "Экология", связанные с реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), были выполнены на 100%.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах.
Цель "мусорной" реформы к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАВладимир ПутинМинприроды
 
 
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