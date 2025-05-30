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В Минцифры России указали на важность появление национального мессенджера

В Минцифры России указали на важность появление национального мессенджера - 30.05.2025, ПРАЙМ

В Минцифры России указали на важность появление национального мессенджера

Появление национального мессенджера в РФ укрепит независимость, позволит развивать конкуренцию с зарубежными платформами, снизить уровень кибермошенничества и... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T20:35+0300

2025-05-30T20:35+0300

2025-05-30T20:35+0300

экономика

минцифры

мессенджеры

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Появление национального мессенджера в РФ укрепит независимость, позволит развивать конкуренцию с зарубежными платформами, снизить уровень кибермошенничества и повысить безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ. "До недавнего времени в России не было собственного национального мессенджера. Его появление — важный шаг к укреплению нашей независимости и развитию конкуренции с зарубежными платформами. … Создание национального мессенджера поможет снизить уровень кибермошенничества, повысит безопасность и сделает использование цифровых сервисов более комфортным и защищенным для всех граждан", - сообщили в Минцифры. Там же отметили, что законопроект предусматривает наличие в таком мессенджере цифрового документа, удостоверяющего личность. По своему желанию пользователь сможет использовать его как альтернативу привычному документу. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг; в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму.

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минцифры, мессенджеры