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Миронов предложил увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка

Миронов предложил увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка - 30.05.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T04:22+0300

2025-05-30T04:22+0300

2025-05-30T04:22+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и каждого последующего ребенка в размере, равном доплате на второго ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о расширении программы материнского (семейного) капитала на третьего и четвертого ребенка. При этом размер выплаты должен быть не ниже установленного для второго ребенка, с ежегодной индексацией в соответствии с действующим законодательством", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что расширение программы маткапитала необходимо для поощрения многодетности. По его мнению, сегодня маткапитал не стимулирует многодетность: основная сумма выплачивается на первенца, а на третьего ребенка на федеральном уровне не предусмотрено вообще ничего. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" напомнил, что партия давно предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала, когда выплаты увеличиваются на каждого последующего ребенка, но кабмин и большинство в Госдуме пока не поддерживают их инициативу. "Поэтому сегодня мы предлагаем другой вариант расширения маткапитала. Речь о том, чтобы хотя бы установить федеральные выплаты на третьих и четвертых детей. Тем самым ориентировать маткапитал на многодетность и сделать первый шаг к прогрессии", - сказал политик. При этом размер выплаты на третьего и четвертого ребенка, как уточнил Миронов, должен быть "не ниже установленного для второго ребенка, с ежегодной индексацией". Депутат рассказал, что после индексации в феврале маткапитал на первого ребенка составляет более 690 тысяч рублей, на второго ребенка доплачивается почти 222 тысячи рублей, и если семья не получала выплату на первенца, то сумма при рождении второго ребенка составит более 912 тысяч рублей. "Маткапитал на практике стал самой эффективной демографической мерой, и сегодня программа должна меняться, чтобы соответствовать национальным целям по поощрению многодетности. Опросы показывают, что люди хотят больше детей. При этом коэффициент рождаемости катастрофически низкий – 1,4", - добавил парламентарий. По мнению Миронова, из-за демографических провалов прошлых лет в России меньше женщин репродуктивного возраста, и на это нередко указывают в правительстве, поэтому государство и должно поддерживать граждан в том, чтобы они расширяли семьи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , сергей миронов, михаил мишустин, госдума