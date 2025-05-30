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В Госдуме вновь предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
В Госдуме вновь предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме вновь предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" повторно направят на заключение в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T16:11+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" повторно направят на заключение в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных отцов, заявил РИА Новости лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об учете стажа за детей при начислении пенсии многодетных родителей. "Еще в июле 2022 года "Справедливая Россия – За правду" направляла в правительство законопроект о досрочных пенсиях для многодетных мужчин. В кабмине его не поддержали… В связи с поручением президента мы будем вновь вносить законопроект на рассмотрение кабмина, добиваться его принятия", - сказал Миронов. По словам политика, глава государства уже не впервые обращает внимание правительства на эту проблему, но до сих пор кабмин не поддерживал инициативы о льготах. Миронов рассказал, что инициатива СРЗП устанавливает возраст выхода на пенсию для отцов троих детей в 58 лет, четверых детей – в 57, а отцы пятерых и более детей смогут выходить на пенсию в 55 лет. "Не секрет, что более половины мужчин не доживают до нового пенсионного возраста, в том числе поэтому мы настаиваем на отмене пенсионной реформы. Но правительство против этого. Так давайте хотя бы для многодетных отцов снизим пенсионный возраст", - добавил парламентарий. Депутат Госдумы считает, что это станет признанием их вклада в демографию и послужит не только повышению рождаемости, но и сокращению мужской смертности, увеличению продолжительности жизни мужчин.
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общество , россия, рф, сергей миронов, владимир путин, татьяна голикова, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Госдума
В Госдуме вновь предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
Миронов: законопроект о досрочных пенсиях для многодетных отцов направят в правительство
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" повторно направят на заключение в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных отцов, заявил РИА Новости лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов.
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об учете стажа за детей при начислении пенсии многодетных родителей.
"Еще в июле 2022 года "Справедливая Россия – За правду" направляла в правительство законопроект о досрочных пенсиях для многодетных мужчин. В кабмине его не поддержали… В связи с поручением президента мы будем вновь вносить законопроект на рассмотрение кабмина, добиваться его принятия", - сказал Миронов.
По словам политика, глава государства уже не впервые обращает внимание правительства на эту проблему, но до сих пор кабмин не поддерживал инициативы о льготах.
Миронов рассказал, что инициатива СРЗП устанавливает возраст выхода на пенсию для отцов троих детей в 58 лет, четверых детей – в 57, а отцы пятерых и более детей смогут выходить на пенсию в 55 лет.
"Не секрет, что более половины мужчин не доживают до нового пенсионного возраста, в том числе поэтому мы настаиваем на отмене пенсионной реформы. Но правительство против этого. Так давайте хотя бы для многодетных отцов снизим пенсионный возраст", - добавил парламентарий.
Депутат Госдумы считает, что это станет признанием их вклада в демографию и послужит не только повышению рождаемости, но и сокращению мужской смертности, увеличению продолжительности жизни мужчин.
Путин поручил ввести льготы для многодетных отцов