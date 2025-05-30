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Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли

Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли - 30.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли

Российские власти разработали меры поддержки для угольной отрасли, чтобы помочь перспективным организациям, которые испытывают временные трудности на фоне... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T11:49+0300

2025-05-30T11:49+0300

2025-05-30T11:49+0300

энергетика

промышленность

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кузбасс

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российские власти разработали меры поддержки для угольной отрасли, чтобы помочь перспективным организациям, которые испытывают временные трудности на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры, заявил глава правительства Михаил Мишустин. "В последние годы перед отраслью появились новые серьезные вызовы… Для выравнивания ситуации разработан целый ряд мероприятий. Надо помочь перспективным организациям, которые испытывают временные трудности", - сказал он в ходе совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли. Мишустин подчеркнул, что за первые четыре месяца текущего года экспортные цены на уголь упали почти на четверть. Он отметил ряд уже принятых мер по поддержке угольной отрасли. Так, было заключено соглашение между РЖД и Кемеровской областью о гарантированном вывозе значительных объемов угля в восточном направлении, также увеличена доля использования инновационного подвижного состава, снижены ставки операторов вагонов на перевалку в портах. Кроме того, была введена сквозная технология перевозок, которая позволила почти вполовину сократить время доставки от Кузбасса до портов юга, что значительно уменьшает транспортные издержки компаний, отметил Мишустин. Развивается и соответствующая инфраструктура: началась эксплуатация Тихоокеанской железной дороги, ведется строительство портов "Эльга" и "Лавна", создаются центры угледобычи на востоке РФ, добавил глава правительства. По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее.

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промышленность, кемеровская область, кузбасс, рф, михаил мишустин, ржд, росстат