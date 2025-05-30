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Мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2" прекращен

Мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2" прекращен - 30.05.2025, ПРАЙМ

Мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2" прекращен

Решение суда Швейцарии об урегулировании задолженности оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG обжаловано не было, его мораторий на банкротство... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T15:10+0300

2025-05-30T15:10+0300

2025-05-30T15:10+0300

газпром

северный поток - 2

швейцария

omv

wintershall dea

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Решение суда Швейцарии об урегулировании задолженности оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG обжаловано не было, его мораторий на банкротство прекращен, сообщил "Газпром". "Девятого мая 2025 года кантональный суд города Цуга, Швейцария, в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации "Nord Stream 2". В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации "Nord Stream 2" прекращен", - говорится в отчете "Газпрома" по МСФО за первый квартал.Ранее в начале мая суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Стороны договорились об урегулировании задолженности, а вариант обжалования так и не был реализован.Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".

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газпром, северный поток - 2, швейцария, omv, wintershall dea