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Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение

Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение - 30.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение

Российский рынок акций к началу основной торговой сессии отыгрывает почти все утреннее снижение, демонстрируя околонулевую динамику, следует из данных... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:42+0300

2025-05-30T10:42+0300

2025-05-30T10:42+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций к началу основной торговой сессии отыгрывает почти все утреннее снижение, демонстрируя околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.36 мск снижается на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 2 808,09 пункта. В начале утренней торговой сессии он снижался на 0,89%. Акции ТГК-14 (-2,74%) продолжают дешеветь после появившегося в СМИ "корпоративного негатива". Также дешевеют акции "Ленты" (-0,62%), "Мосэнерго" (-0,12%), "Астры" (-0,1%), "Алросы" (-0,07%). В то же время заметно дорожают акции "Сегежи" (+3,54%), "Совкомфлота" (+1,99%), "Вуш Холдинга" (+1,92%), ПИКа (+1,75%), ВТБ (+1,7%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может сохранить нейтральный настрой в ожидании... ответа Украины на предложенную дату (2 июня) следующих прямых переговоров", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". Негативным фактором в конце недели выступает падение цен на нефть и металлы, а также актуальность угрозы расширения санкций против РФ, хотя президент США на данный момент воздерживается от явного ужесточения тона в отношении России, отмечает она. "Мы полагаем, что в отсутствие существенного ухудшения новостного фона рынок может найти основания для роста в направлении сопротивления около 2840 пунктов", - добавляют аналитики компании "Цифра брокер".

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рынок, торги, акции, рф, елена кожухова, мосбиржа, "лента", мосэнерго