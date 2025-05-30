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Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/mosbirzha-858048265.html
Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение
Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение - 30.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение
Российский рынок акций к началу основной торговой сессии отыгрывает почти все утреннее снижение, демонстрируя околонулевую динамику, следует из данных... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:42+0300
2025-05-30T10:42+0300
экономика
рынок
торги
акции
рф
елена кожухова
мосбиржа
"лента"
мосэнерго
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций к началу основной торговой сессии отыгрывает почти все утреннее снижение, демонстрируя околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.36 мск снижается на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 2 808,09 пункта. В начале утренней торговой сессии он снижался на 0,89%. Акции ТГК-14 (-2,74%) продолжают дешеветь после появившегося в СМИ "корпоративного негатива". Также дешевеют акции "Ленты" (-0,62%), "Мосэнерго" (-0,12%), "Астры" (-0,1%), "Алросы" (-0,07%). В то же время заметно дорожают акции "Сегежи" (+3,54%), "Совкомфлота" (+1,99%), "Вуш Холдинга" (+1,92%), ПИКа (+1,75%), ВТБ (+1,7%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может сохранить нейтральный настрой в ожидании... ответа Украины на предложенную дату (2 июня) следующих прямых переговоров", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". Негативным фактором в конце недели выступает падение цен на нефть и металлы, а также актуальность угрозы расширения санкций против РФ, хотя президент США на данный момент воздерживается от явного ужесточения тона в отношении России, отмечает она. "Мы полагаем, что в отсутствие существенного ухудшения новостного фона рынок может найти основания для роста в направлении сопротивления около 2840 пунктов", - добавляют аналитики компании "Цифра брокер".
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рынок, торги, акции, рф, елена кожухова, мосбиржа, "лента", мосэнерго
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, "Лента", Мосэнерго
10:42 30.05.2025
 
Российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение

Мосбиржа: российский рынок акций отыгрывает почти все утреннее снижение

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанк*Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
*Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций к началу основной торговой сессии отыгрывает почти все утреннее снижение, демонстрируя околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.36 мск снижается на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 2 808,09 пункта. В начале утренней торговой сессии он снижался на 0,89%.
Акции ТГК-14 (-2,74%) продолжают дешеветь после появившегося в СМИ "корпоративного негатива".
Также дешевеют акции "Ленты" (-0,62%), "Мосэнерго" (-0,12%), "Астры" (-0,1%), "Алросы" (-0,07%).
В то же время заметно дорожают акции "Сегежи" (+3,54%), "Совкомфлота" (+1,99%), "Вуш Холдинга" (+1,92%), ПИКа (+1,75%), ВТБ (+1,7%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может сохранить нейтральный настрой в ожидании... ответа Украины на предложенную дату (2 июня) следующих прямых переговоров", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал".
Негативным фактором в конце недели выступает падение цен на нефть и металлы, а также актуальность угрозы расширения санкций против РФ, хотя президент США на данный момент воздерживается от явного ужесточения тона в отношении России, отмечает она.
"Мы полагаем, что в отсутствие существенного ухудшения новостного фона рынок может найти основания для роста в направлении сопротивления около 2840 пунктов", - добавляют аналитики компании "Цифра брокер".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
08:09
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРФЕлена КожуховаМосбиржа"Лента"Мосэнерго
 
 
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