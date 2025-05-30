https://1prime.ru/20250530/moshennik-858043438.html

Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей

Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ

Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей

Пенсионерка переиграла мошенников, которые хотели "задекларировать" её один миллион рублей для якобы сохранности от киберпреступников в Санкт-Петербурге, но... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:32+0300

2025-05-30T08:32+0300

2025-05-30T08:32+0300

мошенничество

общество

санкт-петербург

мвд

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пенсионерка переиграла мошенников, которые хотели "задекларировать" её один миллион рублей для якобы сохранности от киберпреступников в Санкт-Петербурге, но угодили за решетку, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным правоохранителей, во вторник двое мужчин прибыли по адресу на Муринской дороге в Петербурге, чтобы завладеть одним миллионом рублей, убедив пожилую женщину в том, что её сбережения находятся под угрозой, и их необходимо "декларировать" и "спасти" от киберпреступников. "Однако на этот раз сценарий писали другие люди. Потерпевшая — 67-летняя жительница Санкт-Петербурга — проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", - говорится в сообщении. Был подготовлен муляж денежных средств, а на встречу с подозреваемыми женщина пришла под наблюдением сотрудников уголовного розыска. На месте передачи денег злоумышленники были задержаны, уточнили в ведомстве. Возбуждено дело о покушении на мошенничество. Суд избрал в отношении обоих мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу, заключили полицейские.

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общество , санкт-петербург, мвд