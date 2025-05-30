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Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей
Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ
Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей
Пенсионерка переиграла мошенников, которые хотели "задекларировать" её один миллион рублей для якобы сохранности от киберпреступников в Санкт-Петербурге, но... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T08:32+0300
2025-05-30T08:32+0300
мошенничество
общество
санкт-петербург
мвд
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пенсионерка переиграла мошенников, которые хотели "задекларировать" её один миллион рублей для якобы сохранности от киберпреступников в Санкт-Петербурге, но угодили за решетку, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным правоохранителей, во вторник двое мужчин прибыли по адресу на Муринской дороге в Петербурге, чтобы завладеть одним миллионом рублей, убедив пожилую женщину в том, что её сбережения находятся под угрозой, и их необходимо "декларировать" и "спасти" от киберпреступников. "Однако на этот раз сценарий писали другие люди. Потерпевшая — 67-летняя жительница Санкт-Петербурга — проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", - говорится в сообщении. Был подготовлен муляж денежных средств, а на встречу с подозреваемыми женщина пришла под наблюдением сотрудников уголовного розыска. На месте передачи денег злоумышленники были задержаны, уточнили в ведомстве. Возбуждено дело о покушении на мошенничество. Суд избрал в отношении обоих мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу, заключили полицейские.
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общество , санкт-петербург, мвд
Мошенничество, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД
08:32 30.05.2025
 
Пенсионерка из Петербурга переиграла мошенников и сохранила миллион рублей

Пенсионерка переиграла мошенников, которые хотели "задекларировать" ее миллион рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пенсионерка переиграла мошенников, которые хотели "задекларировать" её один миллион рублей для якобы сохранности от киберпреступников в Санкт-Петербурге, но угодили за решетку, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным правоохранителей, во вторник двое мужчин прибыли по адресу на Муринской дороге в Петербурге, чтобы завладеть одним миллионом рублей, убедив пожилую женщину в том, что её сбережения находятся под угрозой, и их необходимо "декларировать" и "спасти" от киберпреступников.
"Однако на этот раз сценарий писали другие люди. Потерпевшая — 67-летняя жительница Санкт-Петербурга — проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", - говорится в сообщении.
Был подготовлен муляж денежных средств, а на встречу с подозреваемыми женщина пришла под наблюдением сотрудников уголовного розыска. На месте передачи денег злоумышленники были задержаны, уточнили в ведомстве.
Возбуждено дело о покушении на мошенничество. Суд избрал в отношении обоих мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу, заключили полицейские.
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки
20 мая, 12:58
 
МошенничествоОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМВД
 
 
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