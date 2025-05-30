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Маск пошутил о Франции, отвечая на вопрос, откуда у него синяк под глазом

Маск пошутил о Франции, отвечая на вопрос, откуда у него синяк под глазом - 30.05.2025, ПРАЙМ

Маск пошутил о Франции, отвечая на вопрос, откуда у него синяк под глазом

Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T23:54+0300

2025-05-30T23:54+0300

2025-05-30T23:54+0300

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к инциденту. Ранее журналисты запечатлели момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги момент выхода президента из самолёта. В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства через департамент эффективности правительства США (DOGE), который он возглавлял. "Я не был рядом с Францией", - пошутил Маск в ответ на вопрос репортера о природе его фингала. "Я просто дурачился с маленьким (сыном – ред.) X. И я сказал: "Давай, ударь меня по лицу". И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу", - объяснил миллиардер.

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общество , мировая экономика, франция, вашингтон, сша, эммануэль макрон, дональд трамп