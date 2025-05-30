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"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией
"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией
Жители эстонского города Нарва начинают образовывать большие очереди на пограничном переходе в Россию, сообщает Telegram-канал SHOT. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T11:24+0300
2025-05-30T11:24+0300
2025-05-30T11:24+0300
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россия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Жители эстонского города Нарва начинают образовывать большие очереди на пограничном переходе в Россию, сообщает Telegram-канал SHOT."Эстонцы массово ломятся в Россию, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой", — сказано в публикации.В материале отмечается, что жители Эстонии вынуждены ждать в длинных очередях у пограничного пункта из-за привлекательных цен на товары и их высокое качество в России. Спрос на продукцию включает как продукты питания, так и электротехнику. Эстонцы также обмениваются советами о том, как лучше провозить купленные товары через границу.Очереди на пограничном пункте "Нарва" наблюдаются не впервые. Например, 18 апреля желающим пересечь границу с Россикй для празднования Пасхи приходилось ожидать по пять и более часов.
https://1prime.ru/20250520/estoniya-857756887.html
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эстония, россия
"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией
SHOT: эстонцы массово ломятся в Россию, чтобы закупиться продуктами и одеждой
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Жители эстонского города Нарва начинают образовывать большие очереди на пограничном переходе в Россию, сообщает Telegram-канал
SHOT.
"Эстонцы массово ломятся в Россию, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой", — сказано в публикации.
В материале отмечается, что жители Эстонии вынуждены ждать в длинных очередях у пограничного пункта из-за привлекательных цен на товары и их высокое качество в России. Спрос на продукцию включает как продукты питания, так и электротехнику. Эстонцы также обмениваются советами о том, как лучше провозить купленные товары через границу.
Очереди на пограничном пункте "Нарва" наблюдаются не впервые. Например, 18 апреля желающим пересечь границу с Россикй для празднования Пасхи приходилось ожидать по пять и более часов.
Эстония намерена завершить укрепление границы с Россией к 2026 году