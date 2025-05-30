https://1prime.ru/20250530/narva-858049351.html

"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией

"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией - 30.05.2025, ПРАЙМ

"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией

Жители эстонского города Нарва начинают образовывать большие очереди на пограничном переходе в Россию, сообщает Telegram-канал SHOT. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T11:24+0300

2025-05-30T11:24+0300

2025-05-30T11:24+0300

эстония

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83741/71/837417129_0:42:3263:1877_1920x0_80_0_0_82502d6f6314e6cbd321b656075d9a34.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Жители эстонского города Нарва начинают образовывать большие очереди на пограничном переходе в Россию, сообщает Telegram-канал SHOT."Эстонцы массово ломятся в Россию, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой", — сказано в публикации.В материале отмечается, что жители Эстонии вынуждены ждать в длинных очередях у пограничного пункта из-за привлекательных цен на товары и их высокое качество в России. Спрос на продукцию включает как продукты питания, так и электротехнику. Эстонцы также обмениваются советами о том, как лучше провозить купленные товары через границу.Очереди на пограничном пункте "Нарва" наблюдаются не впервые. Например, 18 апреля желающим пересечь границу с Россикй для празднования Пасхи приходилось ожидать по пять и более часов.

https://1prime.ru/20250520/estoniya-857756887.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, россия