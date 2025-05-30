https://1prime.ru/20250530/nebenzya-858063843.html

Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя

Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя - 30.05.2025, ПРАЙМ

Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя

Москва готова принципиально рассмотреть возможность введения режима прекращения огня на Украине, но необходимы встречные шаги со стороны Киева, заявил постпред... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T17:48+0300

2025-05-30T17:48+0300

2025-05-30T18:19+0300

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ООН, 30 мая - ПРАЙМ. Москва готова принципиально рассмотреть возможность введения режима прекращения огня на Украине, но необходимы встречные шаги со стороны Киева, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. "В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что на время перемирия необходимо будет остановить поставки западного оружия Киеву, а Украина должна будет прекратить мобилизацию.Небензя также заявил, что Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу."Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", – сказал российский дипломат.При этом он подчеркнул, что Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется"."Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – сказал Небензя.

https://1prime.ru/20250530/ukraina-858050463.html

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россия, общество , украина, рф, киев, василий небензя, оон