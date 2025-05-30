Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250530/nebenzya-858063843.html
Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя
Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя - 30.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя
Москва готова принципиально рассмотреть возможность введения режима прекращения огня на Украине, но необходимы встречные шаги со стороны Киева, заявил постпред... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T17:48+0300
2025-05-30T18:19+0300
политика
россия
общество
украина
рф
киев
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82137/81/821378180_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_43eaab6a46672626b5d700d085aab332.jpg
ООН, 30 мая - ПРАЙМ. Москва готова принципиально рассмотреть возможность введения режима прекращения огня на Украине, но необходимы встречные шаги со стороны Киева, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. "В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что на время перемирия необходимо будет остановить поставки западного оружия Киеву, а Украина должна будет прекратить мобилизацию.Небензя также заявил, что Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу."Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", – сказал российский дипломат.При этом он подчеркнул, что Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется"."Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – сказал Небензя.
https://1prime.ru/20250530/ukraina-858050463.html
украина
рф
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82137/81/821378180_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdc99ea6d79d65ce0c6bcf2cbfa0cb1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, рф, киев, василий небензя, оон
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Киев, Василий Небензя, ООН
17:48 30.05.2025 (обновлено: 18:19 30.05.2025)
 
Россия готова рассмотреть возможность перемирия на Украине, заявил Небензя

Небензя: Россия готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 30 мая - ПРАЙМ. Москва готова принципиально рассмотреть возможность введения режима прекращения огня на Украине, но необходимы встречные шаги со стороны Киева, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
"В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что на время перемирия необходимо будет остановить поставки западного оружия Киеву, а Украина должна будет прекратить мобилизацию.
Небензя также заявил, что Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.
"Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", – сказал российский дипломат.
При этом он подчеркнул, что Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется".
"Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – сказал Небензя.
Город Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле
12:14
 
ПолитикаРОССИЯОбществоУКРАИНАРФКиевВасилий НебензяООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала