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Совокупный объем портфелей НПФ и СФР в I квартале вырос до 8,3 трлн рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/npf-858065217.html
Совокупный объем портфелей НПФ и СФР в I квартале вырос до 8,3 трлн рублей
Совокупный объем портфелей НПФ и СФР в I квартале вырос до 8,3 трлн рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ
Совокупный объем портфелей НПФ и СФР в I квартале вырос до 8,3 трлн рублей
Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в первом квартале 2025 года вырос на 2,4% и составил 8,3... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T18:15+0300
2025-05-30T18:15+0300
экономика
нпф
социальный фонд
финансы
программа долгосрочных сбережений
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в первом квартале 2025 года вырос на 2,4% и составил 8,3 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов. "В первом квартале 2025 года рост совокупного портфеля пенсионных средств продолжился, но более медленным темпом, чем в четвертом квартале 2024 года: он увеличился на 2,4% квартал к кварталу и составил 8,3 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Худшая динамика среди всех портфелей наблюдалась в пенсионных накоплениях НПФ – они снизились на 103,1 миллиарда рублей (до 3,4 триллиона рублей) из-за перевода средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в качестве единовременных взносов (103,3 миллиарда рублей), а также перевода средств из НПФ в Социальный фонд России (4 миллиарда рублей) в рамках переходной кампании 2024 года. Положительная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений немного компенсировала эти оттоки. Рост пенсионных резервов ускорился за счет притока средств в ПДС (в связи с переводом средств пенсионных накоплений и новых взносов) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а также благодаря сохранению положительной доходности от размещения пенсионных резервов, отмечают в ЦБ. Взносы в программу НПО по итогам первого квартала составили 36,5 миллиарда рублей. В результате за январь – март 2025 года пенсионные резервы выросли на 208,8 миллиарда рублей, до 2,3 триллиона рублей. Портфели пенсионных накоплений СФР увеличились на 88,7 миллиарда рублей, до 2,6 триллиона рублей, за счет перевода средств из пенсионных накоплений НПФ и доходов от инвестирования.
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нпф, социальный фонд, финансы, программа долгосрочных сбережений
Экономика, НПФ, Социальный фонд, Финансы, программа долгосрочных сбережений
18:15 30.05.2025
 
Совокупный объем портфелей НПФ и СФР в I квартале вырос до 8,3 трлн рублей

ЦБ: совокупный объем портфелей НПФ и СФР в I квартале вырос на 2,4%, до 8,3 трлн рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в первом квартале 2025 года вырос на 2,4% и составил 8,3 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов.
"В первом квартале 2025 года рост совокупного портфеля пенсионных средств продолжился, но более медленным темпом, чем в четвертом квартале 2024 года: он увеличился на 2,4% квартал к кварталу и составил 8,3 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
Худшая динамика среди всех портфелей наблюдалась в пенсионных накоплениях НПФ – они снизились на 103,1 миллиарда рублей (до 3,4 триллиона рублей) из-за перевода средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в качестве единовременных взносов (103,3 миллиарда рублей), а также перевода средств из НПФ в Социальный фонд России (4 миллиарда рублей) в рамках переходной кампании 2024 года. Положительная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений немного компенсировала эти оттоки.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Число участников ПДС за I квартал выросло в 1,4 раза
18:13
Рост пенсионных резервов ускорился за счет притока средств в ПДС (в связи с переводом средств пенсионных накоплений и новых взносов) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а также благодаря сохранению положительной доходности от размещения пенсионных резервов, отмечают в ЦБ.
Взносы в программу НПО по итогам первого квартала составили 36,5 миллиарда рублей. В результате за январь – март 2025 года пенсионные резервы выросли на 208,8 миллиарда рублей, до 2,3 триллиона рублей.
Портфели пенсионных накоплений СФР увеличились на 88,7 миллиарда рублей, до 2,6 триллиона рублей, за счет перевода средств из пенсионных накоплений НПФ и доходов от инвестирования.
 
ЭкономикаНПФСоциальный фондФинансыпрограмма долгосрочных сбережений
 
 
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