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Российские НПФ в I квартале нарастили вложения в ОФЗ

Российские НПФ в I квартале нарастили вложения в ОФЗ - 30.05.2025, ПРАЙМ

Российские НПФ в I квартале нарастили вложения в ОФЗ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в первом квартале 2025 года нарастили вложения в государственный долг в результате активного участия в аукционах... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T18:29+0300

2025-05-30T18:29+0300

2025-05-30T18:29+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в первом квартале 2025 года нарастили вложения в государственный долг в результате активного участия в аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов. "В первом квартале 2025 года структура портфелей НПФ изменилась. Медленное снижение доли ОФЗ, которое наблюдалось предыдущие три квартала, сменилось ее резким ростом. Произошло это в основном за счет уменьшения вложений в инструменты денежного рынка и депозиты. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций вновь снизилась после роста в предыдущем квартале. В портфеле пенсионных резервов НПФ, напротив, их доля выросла после снижения на протяжении предыдущих девяти кварталов", - говорится в обзоре. Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за квартал выросла на 5,4 процентного пункта, в портфеле пенсионных резервов – на 5,7 процентного пункта. При этом объем нетто-покупок НПФ государственных облигаций в первом квартале резко вырос за счет увеличения объемов участия НПФ в аукционах ОФЗ, позволяющих приобрести большой объем бумаг без существенного влияния на их цену. В результате объем нетто-покупок НПФ государственных облигаций в январе-марте был сопоставим с объемом за весь 2024 год, почти три четверти этого объема пришлось на март. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в первом квартале выросла до 9,6% (+0,9 процентного пункта за квартал), с учетом средств Социального фонда России (СФР) – до 13% (+1,2 процентного пункта за квартал). Наращивание вложений в ОФЗ с одновременным снижением в инструментах денежного рынка могло быть связано с ожиданиями участников рынка скорого перехода Банка России к смягчению денежно-кредитной политики, которое может привести к снижению доходностей облигаций и росту их стоимости, считают в ЦБ. Доля корпоративных облигаций в портфеле пенсионных накоплений НПФ снизилась на 0,7 процентного пункта, до 35,8%, в портфеле пенсионных резервов выросла на 1,2 процентного пункта, до 36,5%. Доля акций в портфеле пенсионных накоплений НПФ увеличилась до 6%, в портфеле пенсионных резервов снизилась до 8,5%. НПФ в январе-марте 2025 года снижали доли вложений в инструменты денежного рынка, несмотря на рост их доходности. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля требований за вычетом обязательств по сделкам репо снизилась на 2,5 процентного пункта, до 5,2%, в портфеле пенсионных резервов – на 2 процентного пункта, до 8,2%. Кроме того, в первом квартале НПФ сократили вложения в депозиты, ставки по которым оставались высокими. Их доля в портфеле пенсионных накоплений НПФ составила 1,5%, в портфеле пенсионных резервов – 3,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф, финансы, минфин, банк россии