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NYT раскрыла содержание меморандума Украины - 30.05.2025, ПРАЙМ
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NYT раскрыла содержание меморандума Украины
NYT раскрыла содержание меморандума Украины - 30.05.2025, ПРАЙМ
NYT раскрыла содержание меморандума Украины
Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:19+0300
2025-05-30T14:19+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
стамбул
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
new york times
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными партнерами, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. "Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", - говорится в публикации. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, мировая экономика, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, new york times
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, New York Times
14:19 30.05.2025
 
NYT раскрыла содержание меморандума Украины

NYT: меморандум Украины включает положения о прекращении огня на суше, в море и небе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными партнерами, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.
"Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", - говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Город Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле
12:14
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСтамбулВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковNew York Times
 
 
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