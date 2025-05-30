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NYT раскрыла содержание меморандума Украины
NYT раскрыла содержание меморандума Украины - 30.05.2025, ПРАЙМ
NYT раскрыла содержание меморандума Украины
Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:19+0300
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2025-05-30T14:19+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными партнерами, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. "Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", - говорится в публикации. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, мировая экономика, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, new york times
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, New York Times
NYT раскрыла содержание меморандума Украины
NYT: меморандум Украины включает положения о прекращении огня на суше, в море и небе
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными партнерами, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.
"Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", - говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле