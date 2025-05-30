https://1prime.ru/20250530/nyt--858054826.html

NYT раскрыла содержание меморандума Украины

NYT раскрыла содержание меморандума Украины - 30.05.2025, ПРАЙМ

NYT раскрыла содержание меморандума Украины

Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T14:19+0300

2025-05-30T14:19+0300

2025-05-30T14:19+0300

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владимир путин

дмитрий песков

new york times

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украинский проект меморандума по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе и о его мониторинге международными партнерами, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. "Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", - говорится в публикации. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://1prime.ru/20250530/ukraina-858050463.html

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россия, мировая экономика, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, new york times