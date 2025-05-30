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Опрос показал, сколько россиян готовы ждать заказ с маркетплейса

Опрос показал, сколько россиян готовы ждать заказ с маркетплейса - 30.05.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян готовы ждать заказ с маркетплейса

Каждый третий россиянин готов ждать свой заказ с маркетплейса не больше трех дней, а каждый шестой - только один-два дня, говорится в исследовании "Яндекс... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T07:06+0300

2025-05-30T07:06+0300

2025-05-30T07:06+0300

бизнес

яндекс маркет

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин готов ждать свой заказ с маркетплейса не больше трех дней, а каждый шестой - только один-два дня, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Больше половины (53%) россиян обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров на маркетплейсах. Среди них треть (32%) готовы ждать доставку до 3 дней, а каждый шестой (18%) только 1-2 дня. Такими данными поделился "Яндекс Маркет" после опроса более 1200 россиян", - говорится в исследовании. Для трети опрошенных допустимые сроки ожидания доставки зависят от конкретной категории товаров. Например, спортивные товары, товары для дома и животных они готовы ждать до пяти дней, а вот продукты питания, товары повседневного спроса, одежду и обувь рассчитывают получить быстрее. Более трети респондентов рассказали, что срок доставки для них является одним из самых важных параметров при заказе товара. Если доставка оказалась медленной (больше пяти дней), 48% из них в будущем закажут товар у другого продавца. "Современному покупателю важно, насколько быстро он сможет получить заказ: мы привыкли к сервисам, которые обеспечивают удобство и скорость, и маркетплейсы здесь не исключение. Для продавцов это повод задуматься о том, как совершенствовать логистику. Например, использовать мультипоставку, которая позволяет проще и дешевле отгружать товары на склады маркетплейса", — прокомментировал руководитель сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY Антон Ларин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, яндекс маркет