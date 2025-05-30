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Орбан предупредил Запад о риске ввязаться в гонку вооружений с Россией - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Орбан предупредил Запад о риске ввязаться в гонку вооружений с Россией
Орбан предупредил Запад о риске ввязаться в гонку вооружений с Россией - 30.05.2025, ПРАЙМ
Орбан предупредил Запад о риске ввязаться в гонку вооружений с Россией
Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, страны ЕС уже отправили свои деньги и оружие Украине, несмотря на то, что их армии слабы, заявил... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:34+0300
2025-05-30T10:34+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 30 мая - ПРАЙМ. Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, страны ЕС уже отправили свои деньги и оружие Украине, несмотря на то, что их армии слабы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Ключевой вопрос - его сейчас мало кто задает, но мы можем - через два-три года, когда мы уже потратим много денег на развитие армий и закупку оборонного оборудования, где будет предел? Сколько денег мы потратим? Поскольку Россия рассматривается как угроза, мы можем легко ввязаться в гонку вооружений с русскими. И если мы ввяжемся в гонку вооружений, она съест венгерские деньги", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, армии европейских стран слабы, при этом ЕС годами отправляет деньги и вооружение Украине. "Мы, слава Богу, нет, но это, конечно, не значит, что у нас сильная армия. Так что европейскую обороноспособность надо развивать. Но до каких пор?" - задал вопрос венгерский премьер. Орбан отметил, что если Европа станет тратить огромные суммы на новую гонку вооружений, меньше останется на гражданские цели, социальное и экономическое развитие, поэтому реальный интерес европейцев заключается в том, чтобы конфликт на Украине как можно скорее был завершен и "начались переговоры с Россией по контролю за вооружениями". Выступая в четверг на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, Орбан сказал, что Брюссель намерен использовать ускоренный прием Украины в Евросоюз как предлог для военной реорганизации сообщества и формирования новой экономической модели, в центре которой расходы и кредиты на вооружение. Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Орбан также ранее отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, европа, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, сергей лавров, ес, нато, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, МИД РФ
10:34 30.05.2025
 
Орбан предупредил Запад о риске ввязаться в гонку вооружений с Россией

Орбан: Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 30 мая - ПРАЙМ. Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, страны ЕС уже отправили свои деньги и оружие Украине, несмотря на то, что их армии слабы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Ключевой вопрос - его сейчас мало кто задает, но мы можем - через два-три года, когда мы уже потратим много денег на развитие армий и закупку оборонного оборудования, где будет предел? Сколько денег мы потратим? Поскольку Россия рассматривается как угроза, мы можем легко ввязаться в гонку вооружений с русскими. И если мы ввяжемся в гонку вооружений, она съест венгерские деньги", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, армии европейских стран слабы, при этом ЕС годами отправляет деньги и вооружение Украине.
"Мы, слава Богу, нет, но это, конечно, не значит, что у нас сильная армия. Так что европейскую обороноспособность надо развивать. Но до каких пор?" - задал вопрос венгерский премьер.
Орбан отметил, что если Европа станет тратить огромные суммы на новую гонку вооружений, меньше останется на гражданские цели, социальное и экономическое развитие, поэтому реальный интерес европейцев заключается в том, чтобы конфликт на Украине как можно скорее был завершен и "начались переговоры с Россией по контролю за вооружениями".
Выступая в четверг на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, Орбан сказал, что Брюссель намерен использовать ускоренный прием Украины в Евросоюз как предлог для военной реорганизации сообщества и формирования новой экономической модели, в центре которой расходы и кредиты на вооружение.
Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Орбан также ранее отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Орбан: Брюссель превратил в кошмар мечту о процветающей Европе
Вчера, 14:11
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАБудапештВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕСНАТОМИД РФ
 
 
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