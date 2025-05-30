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В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев

В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев - 30.05.2025, ПРАЙМ

В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев

Все пострадавшие от заморозков в РФ посевы уже пересеяны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:30+0300

2025-05-30T12:30+0300

2025-05-30T12:30+0300

экономика

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дмитрий патрушев

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Все пострадавшие от заморозков в РФ посевы уже пересеяны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме. "Сразу же скажу, что все пострадавшие от возвратных заморозков площади уже у нас пересеяны. Поэтому ожидаем, что утвержденная структура посевных площадей будет в целом соблюдена", - сказал Патрушев.

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россия, общество , рф, дмитрий патрушев