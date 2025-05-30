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В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев
В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев - 30.05.2025, ПРАЙМ
В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев
Все пострадавшие от заморозков в РФ посевы уже пересеяны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:30+0300
2025-05-30T12:30+0300
экономика
россия
общество
рф
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Все пострадавшие от заморозков в РФ посевы уже пересеяны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме. "Сразу же скажу, что все пострадавшие от возвратных заморозков площади уже у нас пересеяны. Поэтому ожидаем, что утвержденная структура посевных площадей будет в целом соблюдена", - сказал Патрушев.
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россия, общество , рф, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Патрушев
12:30 30.05.2025
 
В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы, заявил Патрушев

Патрушев: все пострадавшие от заморозков посевы уже пересеяны

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВесенние полевые работы на полях Ростовской области
Весенние полевые работы на полях Ростовской области - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Все пострадавшие от заморозков в РФ посевы уже пересеяны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме.
"Сразу же скажу, что все пострадавшие от возвратных заморозков площади уже у нас пересеяны. Поэтому ожидаем, что утвержденная структура посевных площадей будет в целом соблюдена", - сказал Патрушев.
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ЭкономикаРОССИЯОбществоРФДмитрий Патрушев
 
 
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