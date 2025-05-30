https://1prime.ru/20250530/patrushev-858051363.html

Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев

Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев - 30.05.2025, ПРАЙМ

Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев

Россия в текущем сельскохозяйственном году планирует экспортировать порядка 53 миллионов тонн зерновых, в том числе 44,5 миллиона тонн пшеницы, сообщил... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:41+0300

2025-05-30T12:41+0300

2025-05-30T12:58+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

дмитрий патрушев

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в текущем сельскохозяйственном году планирует экспортировать порядка 53 миллионов тонн зерновых, в том числе 44,5 миллиона тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев."Поговорим о зерновом экспорте: в сезоне 2023-2024 годов на внешние рынки мы поставили больше 71 миллиона тонн. Планы Минсельхоза на текущий сезон скромнее - порядка 53 миллиона тонн, из которых доля пшеницы - около 44,5 миллиона тонн", - сказал Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума.Он уточнил, что российские аграрии в 2024 году собрали порядка 130 миллионов тонн зерновых."Этот результат полностью обеспечивает наши внутренние потребности, но и создает предпосылки для того чтобы мы решали наши экспортные задачи. По оценке международных институтов, в текущем сезоне Россия на мировой арене занимает вторую строку по производству ячменя и четвертую - по пшенице и находится в топ-10 по объемам кукурузы", - добавил вице-премьер.

https://1prime.ru/20250530/patrushev-858051023.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев, минсельхоз