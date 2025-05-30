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Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/patrushev-858051363.html
Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев
Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев - 30.05.2025, ПРАЙМ
Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев
Россия в текущем сельскохозяйственном году планирует экспортировать порядка 53 миллионов тонн зерновых, в том числе 44,5 миллиона тонн пшеницы, сообщил... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:41+0300
2025-05-30T12:58+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
дмитрий патрушев
минсельхоз
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в текущем сельскохозяйственном году планирует экспортировать порядка 53 миллионов тонн зерновых, в том числе 44,5 миллиона тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев."Поговорим о зерновом экспорте: в сезоне 2023-2024 годов на внешние рынки мы поставили больше 71 миллиона тонн. Планы Минсельхоза на текущий сезон скромнее - порядка 53 миллиона тонн, из которых доля пшеницы - около 44,5 миллиона тонн", - сказал Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума.Он уточнил, что российские аграрии в 2024 году собрали порядка 130 миллионов тонн зерновых."Этот результат полностью обеспечивает наши внутренние потребности, но и создает предпосылки для того чтобы мы решали наши экспортные задачи. По оценке международных институтов, в текущем сезоне Россия на мировой арене занимает вторую строку по производству ячменя и четвертую - по пшенице и находится в топ-10 по объемам кукурузы", - добавил вице-премьер.
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сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
12:41 30.05.2025 (обновлено: 12:58 30.05.2025)
 
Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых, заявил Патрушев

Патрушев: Россия в текущем году планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в текущем сельскохозяйственном году планирует экспортировать порядка 53 миллионов тонн зерновых, в том числе 44,5 миллиона тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Поговорим о зерновом экспорте: в сезоне 2023-2024 годов на внешние рынки мы поставили больше 71 миллиона тонн. Планы Минсельхоза на текущий сезон скромнее - порядка 53 миллиона тонн, из которых доля пшеницы - около 44,5 миллиона тонн", - сказал Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума.
Он уточнил, что российские аграрии в 2024 году собрали порядка 130 миллионов тонн зерновых.
"Этот результат полностью обеспечивает наши внутренние потребности, но и создает предпосылки для того чтобы мы решали наши экспортные задачи. По оценке международных институтов, в текущем сезоне Россия на мировой арене занимает вторую строку по производству ячменя и четвертую - по пшенице и находится в топ-10 по объемам кукурузы", - добавил вице-премьер.
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ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФДмитрий ПатрушевМинсельхоз
 
 
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