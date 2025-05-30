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Патрушев озвучил прогноз по ценам на минеральные удобрения - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев озвучил прогноз по ценам на минеральные удобрения
Патрушев озвучил прогноз по ценам на минеральные удобрения - 30.05.2025, ПРАЙМ
Патрушев озвучил прогноз по ценам на минеральные удобрения
Ответственные органы власти РФ последние несколько лет ведут точечное регулирование цен на рынке минеральных удобрений, и в 2025 году, как и раньше, цены на них | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:27+0300
2025-05-30T14:27+0300
экономика
россия
промышленность
рф
абхазия
южная осетия
дмитрий патрушев
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экСИРИУС, 30 мая - ПРАЙМ. Ответственные органы власти РФ последние несколько лет ведут точечное регулирование цен на рынке минеральных удобрений, и в 2025 году, как и раньше, цены на них будут стабильными, в ноябре может быть пролонгировано решение о квотировании экспорта минеральных удобрений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума. "Надеюсь, что у нас так же, как и раньше, цены на минеральные удобрения будут стабильными", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, продолжится ли практика регулирования цен на удобрения в 2025 году. Он уточнил, что последние несколько лет власти ведут точечное регулирование рынка цен на минеральные удобрения. "У нас в очередной раз вышло постановление правительства, оно буквально в мае было подписано, и у нас это регулирование теперь продолжится до ноября месяца этого года. У нас фиксированные цены, у нас обязательства поставщиков минеральных удобрений - поставить в необходимом объеме на внутренний рынок по понятной цене удобрения, и после этого они могут ввести их на экспорт. Я думаю, что и в ноябре, когда мы уже подойдем к моменту, когда надо будет лонгировать (продлевать - ред.) еще раз это постановление, мы это сделаем", - добавил вице-премьер. Кабмин РФ в мае продлил квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.
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россия, промышленность, рф, абхазия, южная осетия, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, АБХАЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Дмитрий Патрушев
14:27 30.05.2025
 
Патрушев озвучил прогноз по ценам на минеральные удобрения

Патрушев: цены на минеральные удобрения в 2025 году будут стабильными

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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экСИРИУС, 30 мая - ПРАЙМ. Ответственные органы власти РФ последние несколько лет ведут точечное регулирование цен на рынке минеральных удобрений, и в 2025 году, как и раньше, цены на них будут стабильными, в ноябре может быть пролонгировано решение о квотировании экспорта минеральных удобрений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума.
"Надеюсь, что у нас так же, как и раньше, цены на минеральные удобрения будут стабильными", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, продолжится ли практика регулирования цен на удобрения в 2025 году.
Он уточнил, что последние несколько лет власти ведут точечное регулирование рынка цен на минеральные удобрения.
"У нас в очередной раз вышло постановление правительства, оно буквально в мае было подписано, и у нас это регулирование теперь продолжится до ноября месяца этого года. У нас фиксированные цены, у нас обязательства поставщиков минеральных удобрений - поставить в необходимом объеме на внутренний рынок по понятной цене удобрения, и после этого они могут ввести их на экспорт. Я думаю, что и в ноябре, когда мы уже подойдем к моменту, когда надо будет лонгировать (продлевать - ред.) еще раз это постановление, мы это сделаем", - добавил вице-премьер.
Кабмин РФ в мае продлил квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.
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Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения
26 мая, 17:17
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФАБХАЗИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯДмитрий Патрушев
 
 
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