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Число участников ПДС за I квартал выросло в 1,4 раза

Число участников ПДС за I квартал выросло в 1,4 раза - 30.05.2025, ПРАЙМ

Число участников ПДС за I квартал выросло в 1,4 раза

Количество участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) за первый квартал 2025 года выросло в 1,4 раза и на конец марта составило 3,9 миллиона человек,... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T18:13+0300

2025-05-30T18:13+0300

2025-05-30T18:13+0300

экономика

финансы

нпф

банк россии

программа долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Количество участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) за первый квартал 2025 года выросло в 1,4 раза и на конец марта составило 3,9 миллиона человек, сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов. "Число участников НПО (негосударственное пенсионное обеспечение - ред.) в первом квартале 2025 года сократилось на 12 тысяч, до 6 миллионов человек. Количество участников ПДС на конец марта 2025 года составило 3,9 миллиона человек (+1,1 миллиона человек квартал к кварталу)", - говорится в обзоре. По договорам ПДС в первом квартале было получено 39,2 миллиарда рублей взносов. Перевод средств пенсионных накоплений в ПДС в качестве единовременных взносов составил 103,3 миллиарда рублей. В реестр фондов, работающих с ПДС, на конец марта 2025 года было внесено 35 фондов (плюс два за квартал). Из них один НПФ является новым и был создан страховой компанией. Количество граждан, формирующих пенсионные накопления в НПФ, по итогам января-марта 2025 года сократилось на 564,3 тысячи человек - до 35,4 миллиона человек. Основным фактором сокращения количества лиц, формирующих накопления в НПФ, стал перевод гражданами средств пенсионных накоплений в ПДС по заявлениям 2024 года, в результате которого застрахованное лицо по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) становится участником ПДС и исключается из числа застрахованных лиц по ОПС (439,8 тысячи человек). Также негативное влияние оказывает увеличение числа клиентов, исключенных из числа застрахованных лиц в связи со смертью (72 тысячи человек). Кроме того, по данным НПФ, в рамках переходной кампании 2024 года пятый год подряд наблюдался нетто-отток застрахованных из НПФ в Социальный фонд России (СФР). Число перешедших из СФР в НПФ составило 18,9 тысячи человек, вернувшихся из НПФ в СФР – 71,4 тысячи человек. Вместе с тем число граждан, перешедших из СФР в НПФ, по итогам 2024 года выросло в три раза год к году. Количество жалоб в отношении НПФ в первом квартале увеличилось на 32,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года - до 0,4 тысячи. Рост произошел за счет жалоб, связанных с формированием долгосрочных сбережений (примерно 100 жалоб за первый квартал 2025 года). В основном это жалобы на ненадлежащее устное информирование об условиях договора на фоне массового заключения таких договоров. Число жалоб на несогласие с переходом из СФР в НПФ и между НПФ сократилось на 31,4% - до 72 единиц.

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финансы, нпф, банк россии, программа долгосрочных сбережений