Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250530/peregovory-858042923.html
МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле
МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле - 30.05.2025, ПРАЙМ
МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле
РФ надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил в пятницу... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T08:14+0300
2025-05-30T08:14+0300
политика
россия
мировая экономика
стамбул
украина
рф
владимир путин
владимир мединский
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg
ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. РФ надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он отметил, что "состоявшаяся в Стамбуле встреча представителей России и Украины позволила договориться о ряде практических шагов по урегулированию, намечена следующая встреча в Стамбуле в ближайшее время". "Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://1prime.ru/20250529/zakharova-858035908.html
стамбул
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_61f137c6f380e766f4ee558b1076daa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, стамбул, украина, рф, владимир путин, владимир мединский, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Стамбул, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Владимир Мединский, Сергей Лавров
08:14 30.05.2025
 
МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле

Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. РФ надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
"Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он отметил, что "состоявшаяся в Стамбуле встреча представителей России и Украины позволила договориться о ряде практических шагов по урегулированию, намечена следующая встреча в Стамбуле в ближайшее время".
"Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Заявление российской делегации по итогам переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине
Вчера, 20:46
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСтамбулУКРАИНАРФВладимир ПутинВладимир МединскийСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала