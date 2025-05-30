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МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле

МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле - 30.05.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле

РФ надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил в пятницу... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:14+0300

2025-05-30T08:14+0300

2025-05-30T08:14+0300

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ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. РФ надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он отметил, что "состоявшаяся в Стамбуле встреча представителей России и Украины позволила договориться о ряде практических шагов по урегулированию, намечена следующая встреча в Стамбуле в ближайшее время". "Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, мировая экономика, стамбул, украина, рф, владимир путин, владимир мединский, сергей лавров