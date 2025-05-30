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ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета - 30.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

С 30 мая в России вступили в силу ограничения, согласно которым максимальная разовая сумма перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:17+0300

2025-05-30T10:17+0300

2025-05-30T10:17+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. С 30 мая в России вступили в силу ограничения, согласно которым максимальная разовая сумма перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности составит 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.Согласно новым правилам, при осуществлении разовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) банки будут обязаны проводить полную идентификацию отправителя.Для полной идентификации необходимо создать полноценный банковский счет и предоставить банкам полный набор персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, СНИЛС, а также адрес прописки и фактического проживания. Лимит на переводы без идентификации останется прежним — максимум 15 тысяч рублей за операцию. Таким образом, россияне смогут продолжать совершать небольшие переводы без предоставления каких-либо документов.По данным ЦБ, в 2024 году в стране было осуществлено 228 миллионов денежных переводов без открытия банковского счета, общая сумма которых составила 1,89 триллиона рублей. Отсрочка вступления закона в силу на год была вызвана необходимостью изменения процессов идентификации и внутренних процедур контроля в банках.

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финансы, бизнес, россия, банк россии