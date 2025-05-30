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ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета - 30.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета
ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета - 30.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета
С 30 мая в России вступили в силу ограничения, согласно которым максимальная разовая сумма перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:17+0300
2025-05-30T10:17+0300
экономика
финансы
бизнес
россия
банк россии
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. С 30 мая в России вступили в силу ограничения, согласно которым максимальная разовая сумма перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности составит 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.Согласно новым правилам, при осуществлении разовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) банки будут обязаны проводить полную идентификацию отправителя.Для полной идентификации необходимо создать полноценный банковский счет и предоставить банкам полный набор персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, СНИЛС, а также адрес прописки и фактического проживания. Лимит на переводы без идентификации останется прежним — максимум 15 тысяч рублей за операцию. Таким образом, россияне смогут продолжать совершать небольшие переводы без предоставления каких-либо документов.По данным ЦБ, в 2024 году в стране было осуществлено 228 миллионов денежных переводов без открытия банковского счета, общая сумма которых составила 1,89 триллиона рублей. Отсрочка вступления закона в силу на год была вызвана необходимостью изменения процессов идентификации и внутренних процедур контроля в банках.
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финансы, бизнес, россия, банк россии
Экономика, Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Банк России
10:17 30.05.2025
 
ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

С 30 мая в России вводятся новые правила денежных переводов от 100 тысяч рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. С 30 мая в России вступили в силу ограничения, согласно которым максимальная разовая сумма перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности составит 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно новым правилам, при осуществлении разовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) банки будут обязаны проводить полную идентификацию отправителя.
Для полной идентификации необходимо создать полноценный банковский счет и предоставить банкам полный набор персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, СНИЛС, а также адрес прописки и фактического проживания.
Лимит на переводы без идентификации останется прежним — максимум 15 тысяч рублей за операцию. Таким образом, россияне смогут продолжать совершать небольшие переводы без предоставления каких-либо документов.
По данным ЦБ, в 2024 году в стране было осуществлено 228 миллионов денежных переводов без открытия банковского счета, общая сумма которых составила 1,89 триллиона рублей. Отсрочка вступления закона в силу на год была вызвана необходимостью изменения процессов идентификации и внутренних процедур контроля в банках.
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