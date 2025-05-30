https://1prime.ru/20250530/peskov--858053613.html

В Кремле поддержали идею создания национального мессенджера

В Кремле поддержали идею создания национального мессенджера - 30.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле поддержали идею создания национального мессенджера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал появление национального мессенджера в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T13:27+0300

2025-05-30T13:27+0300

2025-05-30T13:27+0300

технологии

россия

рф

дмитрий песков

госдума

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал появление национального мессенджера в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил об инициативе создания национального многофункционального сервиса, который позволит удостоверять личность цифровым ID. Депутат отметил, что это будет уникальное приложение, которое объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов. По его словам, на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы. Боярский пояснил, что таким образом проходит путь цифрового освобождения граждан от необходимости пользоваться бумажными документами. "Появление национального мессенджера - это очень здорово. При условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам, потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об идее создания национального многофункционального мессенджера в России. Он также отметил, что национальный мессенджер, "да и не один", должен появиться в России. "Здесь (между мессенджерами - ред.) тоже должна быть конкуренция, потому что мессенджеры они во всем мире развиваются только в условиях весьма и весьма жесткой конкуренции", - подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20250529/bloomberg-858029954.html

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технологии, россия, рф, дмитрий песков, госдума