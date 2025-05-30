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В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о подготовке контактов президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:06+0300
2025-05-30T13:08+0300
политика
россия
общество
сша
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о подготовке контактов президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может зайти только в случае результативных переговоров на уровне делегаций. "Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне (между Путиным, Трампом и Зеленским - ред.)", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также напомнил о позиции российского лидера."Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. Безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены", - сказал Песков.
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россия, общество , сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
13:06 30.05.2025 (обновлено: 13:08 30.05.2025)
 
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского

Песков: речь о контактах Путина, Трампа и Зеленского может зайти после удачных переговоров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о подготовке контактов президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может зайти только в случае результативных переговоров на уровне делегаций.
"Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне (между Путиным, Трампом и Зеленским - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также напомнил о позиции российского лидера.
"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. Безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены", - сказал Песков.
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ПолитикаРОССИЯОбществоСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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