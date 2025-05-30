https://1prime.ru/20250530/peskov-858052661.html
Песков прокомментировал встречу Путина и вдовы Абэ
Песков прокомментировал встречу Путина и вдовы Абэ - 30.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал встречу Путина и вдовы Абэ
Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:10+0300
2025-05-30T13:10+0300
2025-05-30T13:12+0300
политика
россия
общество
япония
рф
москва
владимир путин
дмитрий песков
синдзо абэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_14c62771c7a78906961f89c99aea6331.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России. "Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России. И таким образом заняли недружественную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ.Тем не менее, по словам пресс-секретаря, в Японии остаются силы, желающие возобновления диалога с РФ."В Японии остаются силы, которые считают такую позицию недальновидной, я имею в виду как позицию нынешнего руководства, и которые считают необходимым реставрацию наших отношений и возобновление диалога", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента напомнил, что когда премьером Японии был Абэ, у Москвы и Токио были интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, а сам экс-глава Японии прилагал изрядные усилия для налаживания отношений обеих стран, а его отношения с Путиным были конструктивные и теплые.
https://1prime.ru/20250529/abe-858036423.html
япония
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_57cda929f645d5e910cb529dc9d9417d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , япония, рф, москва, владимир путин, дмитрий песков, синдзо абэ
Политика, РОССИЯ, Общество , ЯПОНИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Синдзо Абэ
Песков прокомментировал встречу Путина и вдовы Абэ
Песков: власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России.
"Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России. И таким образом заняли недружественную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ.
Тем не менее, по словам пресс-секретаря, в Японии остаются силы, желающие возобновления диалога с РФ.
"В Японии остаются силы, которые считают такую позицию недальновидной, я имею в виду как позицию нынешнего руководства, и которые считают необходимым реставрацию наших отношений и возобновление диалога", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что когда премьером Японии был Абэ, у Москвы и Токио были интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, а сам экс-глава Японии прилагал изрядные усилия для налаживания отношений обеих стран, а его отношения с Путиным были конструктивные и теплые.
Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ