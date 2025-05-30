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Песков прокомментировал встречу Путина и вдовы Абэ

Песков прокомментировал встречу Путина и вдовы Абэ - 30.05.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал встречу Путина и вдовы Абэ

Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T13:10+0300

2025-05-30T13:10+0300

2025-05-30T13:12+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России. "Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России. И таким образом заняли недружественную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ.Тем не менее, по словам пресс-секретаря, в Японии остаются силы, желающие возобновления диалога с РФ."В Японии остаются силы, которые считают такую позицию недальновидной, я имею в виду как позицию нынешнего руководства, и которые считают необходимым реставрацию наших отношений и возобновление диалога", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента напомнил, что когда премьером Японии был Абэ, у Москвы и Токио были интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, а сам экс-глава Японии прилагал изрядные усилия для налаживания отношений обеих стран, а его отношения с Путиным были конструктивные и теплые.

https://1prime.ru/20250529/abe-858036423.html

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россия, общество , япония, рф, москва, владимир путин, дмитрий песков, синдзо абэ