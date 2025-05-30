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Детали меморандума по Украине обнародоваться не будут, заявил Песков

Детали меморандума по Украине обнародоваться не будут, заявил Песков - 30.05.2025, ПРАЙМ

Детали меморандума по Украине обнародоваться не будут, заявил Песков

Детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T13:16+0300

2025-05-30T13:16+0300

2025-05-30T13:16+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. "Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может быть обнародовано", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле."Оба проекта меморандумов - и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, украина, рф, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин